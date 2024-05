– Jako branża finansowa obserwujemy nowe trendy na polskim rynku i na świecie. Staramy się jak najszybciej adaptować nowe technologie, do naszych procesów biznesowych – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego,w studiu Dziennika Gazety Prawnej, podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak wskazała Ewa Łuniewska, jednym z megatrendów technologicznych w sektorze bankowym jest obecnie sztuczna inteligencja.

– Rozpoczynamy wiele inicjatyw, w których już widzimy, że możemy tę technologię zastosować. Oczywiście robimy to w takim tempie, żeby to było bezpieczne dla nas i dla naszych klientów – przekonywała wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Jak wyjaśniała, jednym z typowych zastosowań AI w bankowości jest obsługa klienta, a także sposób pozyskiwania wiedzy przez pracowników. – Wszelkiego rodzaju regulacje, podręczniki dotyczące produktów to taki obszar, który można odpowiednio przygotować, żeby pracownicy mogli bardzo szybko korzystać z podpowiedzi – tłumaczyła Ewa Łuniewska. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana również, jeżeli chodzi o digitalizację dokumentacji.

Zagadnienie, które idzie w parze z cyfryzacją i rozwojem technologicznym, to cyberbezpieczeństwo. – Traktujemy naszą rolę w tym zakresie bardzo poważnie. Usługi, które dostarczamy, dotyczą bardzo ważnej sfery. To są finanse ludzi, to są dane bardzo wrażliwe. W związku z tym całą naszą wiedzę o kliencie wykorzystujemy, aby chronić klienta. Staramy się edukować klientów i pokazywać zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem – podkreśliła wiceprezes ING Banku Śląskiego.