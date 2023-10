- Usłyszałem ostatnio w Brukseli, że Parlament Europejski stworzył w zeszłym roku 5 tys. stron przepisów regulujących działalność gospodarczą. Odparłem, że polski parlament wytworzył 32 tysiące stron - mówi Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan.

- Polski przedsiębiorca musi się z tym na co dzień mierzyć i jest już zmęczony ilością problemów, w ogromnej mierze niepotrzebnych. Razi go też niesprawiedliwe traktowanie. Rozumiem rolę, jaką mają do odegrania tzw. czempioni, ale prawda jest taka, że zdecydowaną większość PKB tworzą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. One też zatrudniają większość Polek i Polaków – mówi Witucki.

-Rozmawiamy z nim w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.