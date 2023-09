Transformacja w kierunku bycia firmą przyjazną środowisku, która wykorzystuje więcej energii odnawialnej, i firmą, która jest świadoma, to jest być albo nie być dla biznesu - mówi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

Przed nami największe wyzwanie cywilizacyjne, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Czyli zmiana klimatu. Jest to wyzwanie dlatego, że jest bardzo długofalowe - ocenia Brzezińska. Firmy stawiają sobie cele, żeby osiągać zerowe emisje dwutlenku węgla do np. 2030 roku. To są bardzo długie perspektywy czasowe - dodaje.