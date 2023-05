O tym, jak ważny jest kapitał społeczny mówi Brygida Ślabska, prezes Fundacji Most the Most, BGK

O tym, jak ważny jest kapitał społeczny mówi Brygida Ślabska, prezes Fundacji Most the Most, BGK Jak podkreśla, jest on podstawą dobrze funkcjonującego państwa i społeczności. Bez zaufania między ludźmi, nie ma też zaufania w relacjach gospodarczych. A w tej sytuacji trudniej konkurować gospodarce na arenie międzynarodowej. Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego stawia na budowanie kapitału społecznego. Jest to cel, który został wpisany w strategię instytucji.