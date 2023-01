Kryzys energetyczny silnie dotknął Europę w zeszłym roku i nadal czujemy tego efekty - podkreśla Kwieciński.

Wprawdzie ceny surowców energetycznych sporo spadły w stosunku do tych najwyższych poziomów, ale one są nadal znacząco powyżej tego, co mieliśmy przed kryzysem energetycznym - dodaje wiceprezes Banku Pekao.