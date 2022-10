- Są takie obszary, w których mamy kłopoty, ale są też obszary, które się otwierają – stwierdził Piechowiak w rozmowie z DGP. - Dam przykład: rozmawiając z szefem Zagranicznego Biura Handlowego na Filipinach usłyszałem, że do tej pory mieliśmy ograniczone możliwości eksportu do Filipin np. drobiu, wieprzowiny czy wołowiny. Oni kupowali to na rynkach amerykańskim czy brazylijskim. Dzisiaj, gdy ceny pasz poszły bardzo do góry, oni mówią: „Szukajmy nowych rynków”. Przychodzą do Polski i mówią: „Macie najlepsze ceny? To my wam zliberalizujemy przepisy, chcemy od was kupować”. Element bezpieczeństwa żywności nadal jest, i myślę, że długo jeszcze będzie numerem jeden.

Piechowiak mówił też o udziale Polski w międzynarodowych wystawach, m.in. Expo w Dubaju, podczas której odbyły się Forum Polsko-Arabskie i Forum Polsko-Afrykańskie.

Reklama

- Na konkretne rzeczy przenosi się chociażby sama obecność na Forum Polsko-Afrykańskim trzech ministrów z Nigerii, w tym ministra od spraw górnictwa, gdy nie myśleliśmy, że będziemy za pół roku rozmawiali o górnictwie, o węglu. Te kontakty okazały się kontaktami bardzo ciekawymi i potrzebnymi dzisiaj – zauważył wiceminister.

Więcej w nagraniu wideo.