Na wszystkie, ale na które i w jakim stopniu – to zależy – mówi Anna Ledwoń, co-funder and creative director w agencji More Bananas.

Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie cel wykorzystania nowych technologii, na przykład budowanie doświadczeń, zwiększanie konwersji czy wyjście naprzeciw preferencjom klientów. W działalności e-commerce najłatwiej sięgnąć, jeśli idzie o koszty – co może zaskakiwać – po sztuczną inteligencję. Najlepszym przykładem jest tworzenie opisów do produktów w sklepach internetowych.