Złość klienta, który dzwoni, albo radość chcącego pochwalić firmę – to dwa skrajne przykłady sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia pracownicy obsługi. Łukasz Hardek zwraca uwagę na konieczność ich dobrego przygotowania a także wsparcia, ważnego wobec stresu, jaki przeżywają. Znaczenie w tej profesji mają pewne szczególne predyspozycje. Praca w obsłudze klienta to nie jest zajęcie dla nerwusów.