Przygotowanie Programu Inwestycji Strategicznych okazuje się najlepszą odpowiedzią na sytuację i czasy, które obecnie mamy, czyli kryzys powodowany najpierw Covidem, a potem wojną, to nowe zjawiska – wyjaśnia prezes BGK.

Ekonomiści, którzy przygotowywali analizy zaraz na początku pandemii, każdego dnia wyrzucali je do kosza, ponieważ była to tak nieprzewidywalna sytuacja. To nie był jeden czarny łabędź, który się pojawił, ale stado łabędzi – dodaje prezes Daszyńska-Muzyczka.

Cała rozmowa w materiale wideo.