- Umożliwiliśmy ponowne ubezpieczenia kontrahentów z Ukrainy mniej więcej w połowie czerwca i od tego czasu te ubezpieczenia cieszą się znaczną popularnością. Widzimy też powrót naszych stałych klientów, czyli tych, którzy jeszcze przed wybuchem wojny eksportowali swoje towary (...).

Są też nowi klienci, procentowo byłoby to ok. 10 proc. nowych klientów, co nie jest złą liczbą. Widzimy wzrost wolumenu obrotu, który z miesiąca na miesiąc jest coraz większy, co bardzo cieszy.