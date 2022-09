W inwestowaniu musimy myśleć długoterminowo. Gdy przyjrzymy się różnym klasom aktywów w ostatniej dekadzie to zobaczymy, że co roku inne dają najlepsze stopy zwrotu - mówi w rozmowie z DGP Jacek Chwedoruk, szef polskiego biura Rothschild & Co.

- Są jednak pewne trendy związane z rozwojem ludzkości, które dyktują, w co należy inwestować i które przekładają się na dobre rezultaty inwestycji. Przez ostatnie 10 lat należało inwestować w technologie czy komunikację. Pytanie brzmi – w jakie technologie i w jaki sposób - mówi ekspert. Chwedoruk podkreśla znaczenie analizy w procesie podejmowania inwestycyjnych decyzji. Jakie dziedziny technologii są najbardziej obiecujące? Zwraca uwagę na biotechnologię, szeroko rozumiany computing (software, hardware, infrastruktura) czy energia odnawialna. Więcej na ten temat w materiale wideo.