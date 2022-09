- Po pierwsze z obszaru wymiany informacji i doświadczeń, jeśli chodzi o technologię wdrażania i o modułowe reaktory jądrowe. Tu trzeba powiedzieć, że Nuclearelectrica zdecydowała się na współpracę z amerykańską firmą NuScale Power jako partnerem technologicznym i rozpoczęła proces inwestycyjny jeśli chodzi o modułowe reaktory jądrowe w Rumunii, które zamierza oddać w roku 2028. My również zaczęliśmy współpracę z NuScale Power, również zamierzamy do 2029 r. wybudować pierwsze reaktory, więc naturalne jest, że w Europie środkowo-wschodniej należy ze sobą współpracować w tych obszarach skoro korzystamy i zamierzamy korzystać z podobnej technologii - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Drugi obszar to jest szkolenia specjalistów. Żeby sobie to wyobrazić – jeśli mamy oddać w 2029 r. reaktor, to powinniśmy zacząć ich kształcenie w 2024 r. Bo proces certyfikacji trwa 5, 6 lat zdobywania doświadczeń więc trzeba to robić z kimś, kto ma możliwość szkolenia tych specjalistów - dodał.

- Po trzecie to jest wątek współpracy europejskiej wokół technologii SMR, dlatego że my jesteśmy przekonani jako firma, że technologia jądrowa, zarówno ta pełnoskalowa, duża, w ramach programów rządowych, jak i ta modułowa, którą podejmujemy my oraz inni inwestorzy, to jest najlepsza odpowiedź na kryzys energetyczny, który w tej chwili mamy. Kryzys energetyczny jest niezależny od nas. To jest kwestia geopolityki, to jest kwestia prowadzenia przez Rosjan polityki poprzez dostęp do gazu, to jest kwestia deficytów węgla. To jest kwestia wojny na Ukrainie - zaznaczył Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Reklama

Prezes KGHM podsumował, że aby systemowo na to odpowiedzieć, Polska buduje energię jądrową pełnoskalową oraz modułową i tej współpracy z Rumunią, ponieważ wszyscy jesteśmy w Europie środkowo-wschodniej i mamy podobne wyzwania, jest dla nas naturalna