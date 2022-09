Sportowiec przede wszystkim musi posiadać charakter, on musi być jakiś. […] Charakter to jest to, czego szukają sponsorzy i firmy - mówi Szymon Sikorski, prezes zarządu Publicon Sport Sp. z o.o.

Sportowiec przede wszystkim musi posiadać charakter, on musi być jakiś. Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalny wzorzec charakteru, który się wszystkim podoba. To co jest piękne w sportowcach i w sponsoringu sportu , że partner, czyli firma tudzież korporacja, która chce zainwestować w sport, może sobie wybrać sportowca, który jej najbardziej odpowiada pod kątem charakteru – wyjaśnia Sikorski. Jak dodaje, jeżeli firma chce kogoś charakternego, może sobie wybrać Piotra Żyłę, jeśli chce kogoś spokojnego, skupionego na zdobywaniu celów, to idealnym partnerem jest Lewandowski. Przykłady można mnożyć, natomiast warto podkreślić, że charakter to jest to, czego szukają sponsorzy i firmy – podkreśla prezes Publiconu. Reklama