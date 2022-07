- Z naszych doświadczeń towarzyszenia firmom, które mierzą się z koniecznością reorganizowania swoich biznesów wynika, że to co często bywa niedocenianie to to czego nie da się zmierzyć i czego nie widać – wskazuje Agnieszka Jagiełka, dyrektor zarządzająca LHH Polska. Jak wyjaśnia, to kwestie związane z reakcją ludzi na przeprowadzane zmiany.

- Dla wielu menadżerów, członków zarządów i zespołów projektowych, z którymi pracujemy, bywa dużym zaskoczeniem wprowadzenie tzw. „miękkich” zmiennych, bo bardzo często to, co wydaje się absolutnie logiczne i biznesowo uzasadnione na papierze, nie jest czymś, co spotyka się z życzliwym przyjęciem i akceptacją załogi – mówi Jagiełka.

Dyrektor zarządzająca LHH Polska tłumaczy, że bardzo istotnym elementem procesu reorganizacji firmy jest przygotowanie do zmian kierowników zespołów. – 90 proc. sukcesu przeprowadzanej, trudnej zmiany zależy od tego, w jaki sposób zaangażujemy menadżerów liniowych – ocenia Jagiełka.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień ważne jest przygotowanie do tego procesu osób, które będą komunikować zwolnienia. Warto też zadbać o tzw. outplacement, czyli wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy dla osób zwolnionych.