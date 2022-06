Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Zrzesza 26 instytutów z całej Polski. Centrum mieści się w Warszawie. Ma 8 tys. pracowników i 4 tys. pracowników naukowych. Podczas Kongresu 590 dr Jasińska-Kołodziej mówiła w studiu DGP, w jaki sposób sieć może współpracować z biznesem.

- Mamy ogromne zaplecze do tego, żeby robić badania, ale naszym celem jest także komercjalizacja. A zatem badamy, udostępniamy fantastyczną infrastrukturę badawczą naszym naukowcom, a następnie chcemy ich wyniki sprzedać na rynek – mówiła. - Łukasiewicz powstał po to, żeby łączyć naukę z biznesem. Żeby to robić, musimy się wsłuchiwać w potrzeby biznesu. Musimy wytwarzać tego rodzaju technologie i innowacje, które będą przełomowe dla przedsiębiorców. Warto inwestować w takie badania, które zapewnią przewagę rynkową.

Niekiedy to potrzeby biznesu są inspiracją do podejmowania badań.

- Po to, abyśmy mogli wsłuchiwać się w potrzeby przedsiębiorców, powstało takie rozwiązanie jak Wyzwania Łukasiewicza – mówiła Jasińska-Kołodziej. - Przedsiębiorca rzuca nam wyzwanie, a my odpowiadamy w krótkim czasie, bezpłatnie, przygotowując ofertę. Przedsiębiorca nie wie, czy potrzebuje pracy B+R, czy też gotowego produktu lub usługi.

Sami naukowcy też mogą założyć start-up.

- Do tego ich gorąco namawiamy. Zapewniamy bezpieczne środowisko rozwoju w Akceleratorze Łukasiewicza, aby przyszli do nas, zrozumieli, czym jest start-up, czym jest spółka kapitałowa.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.