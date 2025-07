W drugiej edycji programu „Dobre Życie” wyłoniono 11 inicjatyw, które – choć różne w formie – łączy jedno: realna zmiana jakości życia w najbliższym otoczeniu.

– Program jest elementem naszej długofalowej strategii wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Dajemy franczyzobiorcom coś więcej niż sprawdzony model biznesowy: przestrzeń do działania z sercem – mówi Katarzyna Przewęzikowska, Head of External Communications and CSR w Żabka Polska.

W całej Polsce sklepy Żabka prowadzi już ponad 10 tys. przedsiębiorców. To oni, jako osoby najlepiej znające swoje sąsiedztwo, stali się siłą napędową programu. Projekty są realizowane w miejscowościach dużych i małych; tam, gdzie potrzeba integracji, aktywizacji i wspólnoty jest największa.

Inicjatywy, dzięki którym żyje się lepiej

Granty w wysokości od 7 do 10 tys. zł przyznała komisja złożona z przedstawicieli Żabki, rady franczyzobiorców oraz ekspertów Stowarzyszenia Centrum PISOP. Pod uwagę brano wpływ projektów na lokalną społeczność, potencjał integracyjny, a także współpracę z innymi partnerami: od samorządów do lokalnych organizacji pozarządowych.

– Szukaliśmy projektów, które mają znaczenie. Takich, które wynikają z realnych potrzeb mieszkańców – podkreśla Justyna Schaefer-Kurkowiak, członkini zarządu stowarzyszenia Centrum PISOP. – Bo to właśnie lokalne pomysły i zaangażowanie ludzi tworzą miejsca, w których żyje się lepiej.

Program nie tylko finansuje działania, lecz także aktywizuje liderów zmian – osoby gotowe do działania i wpływania na rzeczywistość. Dla wielu franczyzobiorców to pierwsza tego typu inicjatywa, ale z całą pewnością nie ostatnia.

Symboliczną inauguracją drugiej edycji programu było czerwcowe silent disco w Łapach, zorganizowane przez Michała Zimnego, franczyzobiorcę i lokalnego społecznika. Wydarzeniu, choć rozrywkowemu, przyświecał głębszy cel.

– Wspólnie z panem burmistrzem chcieliśmy zachęcić ludzi do spotkań w świecie offline, do budowania więzi, do zwykłego bycia razem. Disco w słuchawkach pomogło przełamać bariery międzypokoleniowe – opowiada Michał Zimny.

Podobną misję społeczną realizuje Jakub Perske z Gdańska, który – oprócz prowadzenia sklepu – organizuje otwarte treningi boksu dla młodzieży, w tym również podopiecznych lokalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Chce przekazywać wartości takie jak dyscyplina, szacunek i wytrwałość, ale też dać młodym ludziom alternatywę dla spędzania czasu na ulicy.

– Widzę, jak chłopaki się zmieniają. Dla niektórych to pierwszy raz, kiedy ktoś w nich wierzy – mówi franczyzobiorca z Trójmiasta.

Wśród wyróżnionych znalazły się również m.in. warsztaty ogrodnicze w Zalesiu, turnieje piłkarskie Żabka Cups w Toruniu, strefa relaksu w Marcinowicach i międzypokoleniowe zajęcia artystyczne w Sochaczewie. Dla mieszkańców to nie tylko wydarzenia – to powód, by wyjść z domu, spotkać się, nauczyć czegoś nowego i poczuć się częścią wspólnoty. Nierzadko są one istotnym krokiem naprzód lub nawet punktem zwrotnym w życiu lokalnej społeczności. W Rudzie Śląskiej grant umożliwił odnowienie ogrodu harcerskiego – miejsca ważnego dla kilku pokoleń. W Piszu zostaną zorganizowane szkolenia z udzielania pierwszej pomocy – praktyczne i potrzebne. W Malborku dzieci będą uczestniczyć w sportowych zmaganiach, ucząc się współpracy i zdrowej rywalizacji.

Biznes w służbie społeczności

Program „Dobre Życie” wpisuje się w szerszy trend redefinicji społecznej odpowiedzialności biznesu. To przemyślana strategia, w której biznes staje się partnerem realnych zmian. A lokalni przedsiębiorcy – liderami, którzy inspirują i łączą ludzi wokół wspólnego celu.

Żabka, jako jedna z największych sieci franczyzowych w Polsce, skutecznie pokazuje, że odpowiedzialność społeczna nie musi ograniczać się wyłącznie do wielkoskalowych, globalnych inicjatyw. Przeciwnie – realny wpływ i największy potencjał kryją się w działaniach podejmowanych lokalnie. To właśnie na poziomie lokalnych społeczności toczy się codzienne życie i zapadają decyzje, które opierają się nie tylko na danych, lecz także na zaangażowaniu i autentycznym zrozumieniu potrzeb najbliższego otoczenia.

Każdy z projektów w ramach „Dobrego Życia” zostanie zrealizowany do końca 2025 r. Efekty będą jednak trwać znacznie dłużej – w relacjach, które powstaną, w wiedzy, jaka zostanie przekazana, oraz w poczuciu, że warto działać razem.

