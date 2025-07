Włączenie Firmao Polska do Grupy WeNet wzmacnia pozycję firmy jako partnera rozwoju dla przedsiębiorców, oferującego nie tylko skuteczne działania marketingowe, ale także zaawansowane wsparcie operacyjne – wszystko w jednym, zintegrowanym środowisku usługowym.

„Dołączenie Firmao do Grupy WeNet to kolejny krok milowy w naszym rozwoju. Wzmacniamy pozycję kompleksowego partnera dla sektora MŚP, uzupełniając ofertę marketingu internetowego o nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie relacjami z klientami i codzienne funkcjonowanie firm. Dzięki temu jeszcze skuteczniej wspieramy naszych klientów w cyfrowej transformacji” – mówi Joanna Plona, CEO Grupy WeNet i Prezeska Zarządu WeNet Group S.A.

Firmao – lider na rynku polskich systemów operacyjnych dla MŚP

Firmao to twórca polskich systemów operacyjnych, w tym oprogramowania CRM (Customer Relationship Management) działającego w chmurze. Proponowane rozwiązania pozwalają na efektywne połączenie działań marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta. Dzięki nim można zoptymalizować proces sprzedaży oraz sprawniej budować trwałe relacje z klientami. Narzędzia Firmao umożliwiają szybkie wystawianie faktur, jak np. moduł fakturowania, istotny w kontekście wchodzącego w 2026 roku Krajowego Systemu e-Faktur, a także prowadzenie kalendarza oraz zarządzanie magazynem, produkcją i innymi procesami biznesowymi. Wszystko to dostępne jest w jednym miejscu, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

„Dołączenie do WeNet Group otwiera przed nami nowe możliwości skalowania naszych rozwiązań i dotarcia do szerszego grona klientów. Jesteśmy podekscytowani perspektywą współpracy z liderem rynku, który podziela naszą wizję wspierania przedsiębiorców w osiąganiu sukcesu dzięki nowoczesnym technologiom” – dodaje Rafał Namieciński, współzałożyciel i dotychczasowy Prezes Zarządu Firmao Polska Sp. z o.o.

Warto podkreślić, że Firmao uznane zostało najlepszym polskim systemem operacyjnym do zarządzania małą firmą (CRM) dla MŚP 2025 według prestiżowego rankingu SellWise 2025, co świadczy o jego wysokiej jakości i popularności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozszerzenie portfolio usług Grupy WeNet

W wyniku nabycia Firmao, Grupa WeNet znacząco rozszerza swoją ofertę na dynamicznie rozwijającym się rynku oprogramowania biznesowego w modelu SaaS. Nowy produkt stanie się istotnym elementem portfolio produktowego WeNet Group, umożliwiając małym i średnim przedsiębiorcom efektywne zarządzanie bazą klientów oraz ułatwiając im codzienne operacje biznesowe. Od teraz, WeNet nie tylko zapewnia klientom widoczność w Internecie i wsparcie w pozyskiwaniu leadów, ale również oferuje kompleksową pomoc w zarządzaniu firmą. Jednocześnie klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa ekspertów WeNet, którzy na każdym etapie współpracy zaproponują najlepsze dla klienta rozwiązanie.

-„Dzięki tej transakcji zyskujemy możliwość skutecznego cross- i up-sellingu – możemy oferować nowe rozwiązania naszym obecnym klientom, a także łatwiej docierać do nowych grup odbiorców, dla których Firmao już dziś jest rozpoznawalną i atrakcyjną marką. Wierzymy również w budowę silnego kanału partnerskiego, który pozwoli nam skalować ofertę i dotrzeć do jeszcze większej liczby firm. Co istotne, dzięki tej współpracy będziemy też lepiej rozumieć potrzeby klientów i jeszcze precyzyjniej dostosowywać ofertę do ich oczekiwań” – podkreśla Mateusz Nowak, członek kadry zarządzającej odpowiedzialny w Grupie WeNet za strategię oraz fuzje i przejęcia, Prezes Zarządu Firmao.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Proces integracji obu podmiotów trwa.