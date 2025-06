PKP Cargo w piątek na swojej stronie internetowej poinformował o spotkaniu władz firmy z Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi, do którego doszło 12 czerwca. Cytowana w komunikacie szefowa przewoźnika Agnieszka Wasilewska-Semail powiedziała: - Realizowany jest ostatni etap finalizowania planu restrukturyzacyjnego, którego złożenie zaplanowano na 30 czerwca br.

Pierwotnie PKP Cargo miało przedstawić plan restrukturyzacyjny do końca lutego 2024 roku. "Zgodnie z wymogami formalnymi dot. funkcjonowania spółek giełdowych – do momentu upublicznienia planu restrukturyzacyjnego Spółka nie ma możliwości przekazania szczegółów przyjętych w nim założeń kierunków rozwojowych, które na tym etapie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa" - zaznaczono w piątkowym komunikacie.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

Firma zwróciła uwagę, że plan restrukturyzacyjny powinien także uwzględnić proponowane działania oszczędnościowe. "Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych musi zostać opublikowana i skonsultowana z organizacjami związkowymi jeszcze przed jego złożeniem. Zarząd podkreślił również, że liczby pracowników, których dotyczyłby zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zostały określone na poziomie maksymalnym, a trwające konsultacje mają pozwolić na doprecyzowanie zarówno struktury zwolnień, jak i finalnej liczebności w taki sposób, aby proces był jak najmniej dotkliwy dla pracowników" - dodano.

W ubiegłym tygodniu spółka PKP Cargo w restrukturyzacji poinformowała o planowanym przeprowadzeniu kolejnych zwolnień grupowych w firmie. Wskazano wówczas, że mogą one objąć do 2429 osób (do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku w różnych grupach zawodowych). Zwolnienia miałyby zostać zrealizowane do 30 września 2026 r., z tym że te przewidziane na ten rok miałyby odbyć się do końca lipca 2025 roku. Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji Izabela Skonieczna-Powałka zwróciła uwagę, że nie oznacza to, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w takim kształcie jak to przedstawiono w informacji o ich zamiarze. "Przedstawiona informacja jest najbardziej pesymistycznym scenariuszem przeprowadzenia zwolnień grupowych" - podkreślił zarządca.

Konsultacje ze związkowcami potrwają 20 dni

PKP Cargo poinformował w piątek, że zawiadomienia o przeprowadzeniu zwolnień grupowych zostały skierowane do przedstawicieli organizacji związkowych w 6 czerwca.

Powołując się na przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, spółka poinformowała, że konsultacje potrwają 20 dni licząc od przekazania zawiadomień.

Spółka wskazała, że przewozy towarowe w kraju sukcesywnie maleją. Podkreślono, że pierwsza połowa 2025 roku przyniosła spadek na poziomie 4 proc., co przełożyło się mniejszy wolumen przewiezionych przez Cargo towarów.

PKP Cargo ma duże kłopoty a zatrudnia tysiące ludzi

"Plan restrukturyzacyjny to długofalowy plan funkcjonowania Spółki, który będzie zawierał opracowane przy współpracy z firmą doradczą inicjatywy, dostosowane do prognoz rozwoju rynku w każdym możliwym segmencie (...) Przyjęte kierunki działań powinny pozwolić na dostosowanie Spółki do aktualnych wymogów konkurencyjnego rynku i odzyskanie stabilnej pozycji PKP CARGO w perspektywie długofalowej. W dalszym ciągu konieczne jest jednak utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji" - dodano. PKP Cargo po raz drugi w ciągu roku informuje o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. W lipcu ubiegłego roku zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Efektem tego procesu było zmniejszenie zatrudnienia o 3665 pracowników.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, obejmujących do 30 proc. zatrudnionych. Spółka informowała, że plan restrukturyzacji zostanie zaprezentowany w czerwcu tego roku. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób.