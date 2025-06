Doświadczenie, które pracuje na jakość

Założyciele Peninsula Property to eksperci z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, doradztwie strategicznym, finansach i optymalizacji procesów biznesowych. Pracowali przy projektach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zdobywając wiedzę nie tylko o budowie, ale przede wszystkim o potrzebach współczesnych klientów – prywatnych i inwestycyjnych.

Dzięki temu każdy projekt firmy cechuje się dopracowaniem w najmniejszych detalach, funkcjonalnością oraz spójną koncepcją – zarówno estetyczną, jak i użytkową. Peninsula Property działa w modelu zintegrowanym – od pozyskania gruntu i finansowania, przez projektowanie i budowę, aż po obsługę klienta – co gwarantuje pełną kontrolę nad jakością na każdym etapie realizacji.

Wyróżniające podejście do inwestycji

Peninsula nie tworzy masowych projektów. Stawia na podejście butikowe – kameralne inwestycje, zaprojektowane z myślą o realnych potrzebach przyszłych mieszkańców. Firma współpracuje z nagradzanymi biurami architektonicznymi i doświadczonymi projektantami wnętrz, co przekłada się na spójne i nowoczesne realizacje.

Deweloper szczególny nacisk kładzie również na aspekty ekologiczne. Jego inwestycje powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a wybrane projekty – jak Portside Bałtycka – poddawane są prestiżowej certyfikacji BREEAM. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Kołobrzegu objęta tym standardem, co pokazuje kierunek, w jakim zmierza firma – w stronę innowacyjnego, odpowiedzialnego budownictwa.

Portside Bałtycka – przykład jakości i myślenia przyszłościowego

Wspomniana Portside Bałtycka to jedna z flagowych inwestycji Peninsula Property. Powstająca w nadmorskiej części Kołobrzegu, łączy nowoczesną architekturę z funkcjonalnymi udogodnieniami i doskonałą lokalizacją. Oferuje apartamenty z dostępem do zielonych tarasów, automatyczną recepcją, rozwiązaniami Smart Home oraz udogodnieniami dla osób wynajmujących lokale krótkoterminowo. To propozycja idealna zarówno dla osób szukających mieszkania nad morzem w Kołobrzegu, jak i dla inwestorów poszukujących stabilnych i perspektywicznych lokalizacji.

Plany i rozwój

Na liście aktualnie realizowanych inwestycji Peninsula Property znajduje się aż sześć projektów – w Warszawie, Dźwirzynie, Kołobrzegu oraz hiszpańskiej Marbelli. Firma rozwija zarówno segment mieszkań na sprzedaż, jak i aparthotele, dostosowując ofertę do zmieniających się oczekiwań rynku.

Na dziś łączna wartość realizowanych nieruchomości przekracza 500 milionów euro, a zespół liczy ponad 20 specjalistów. To dowód na to, że choć firma działa niezależnie, dysponuje potencjałem porównywalnym z największymi graczami branży.

Marka, której można zaufać

W czasach, gdy zaufanie do dewelopera jest kluczowe dla podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości, Peninsula Property buduje swoją pozycję dzięki transparentności, terminowości i partnerskiemu podejściu do klienta. To nie tylko deweloper, ale przede wszystkim marka, która rozumie, że inwestycja mieszkaniowa to decyzja na lata – i traktuje ją z należytą odpowiedzialnością.

Dla tych, którzy poszukują apartamentów na sprzedaż w Kołobrzegu lub interesują się inwestowaniem w nowe mieszkania nad morzem, Peninsula Property to partner, który łączy międzynarodowe doświadczenie z lokalnym podejściem i dbałością o każdy detal.