• Porozumienie zakłada dalszy rozwój oferty ubezpieczeniowej standalone i produktów wspierających zrównoważony rozwój klientów w segmencie firm, oraz kolejne inwestycje w procesy cyfrowe.

UNIQA i mBank stworzyły w ostatnich latach unikalny model współpracy, który jest najszybciej rosnącym modelem bancassurance na polskim rynku. W ramach partnerstwa strategicznego oferta ubezpieczeniowa UNIQA jest dostępna we wszystkich kanałach sprzedażowych mBanku, z wiodącym udziałem kanałów cyfrowych (zarówno w modelu usług dodatkowych, jak i tzw. standalone, które klienci mogą kupić niezależnie od posiadanych produktów bankowych). Produkty oferowane klientom tworzone są na miarę ich potrzeb. Ich zakres wypracowywany jest wspólnie przez obie strony – mBank lub mLeasing i UNIQA. Obecnie portfolio produktowe obejmuje: ubezpieczenie na życie, komunikacyjne, ubezpieczenia dla leasingu, mieszkaniowe i domu, a także turystyczne. Te ostatnie cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie w kanałach zdalnych, w których zarówno mBank, jak i UNIQA, są liderami w swoich branżach. W mBanku blisko 80 proc. ubezpieczeń sprzedawanych jest w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym.

Nowa umowa zakłada, że w ciągu 12 lat mBank i UNIQA zwiększą ponad dwukrotnie portfel w kanale bancassurance. Pomóc w tym ma dalszy rozwoju oferty standalone oraz procesów cyfrowych.

– Kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu, taki model współpracy był pionierski. Przez ten czas, stworzyliśmy ofertę dopasowaną do zmieniających się potrzeb klientów mBanku, dopasowaną do strategii mBanku z wiodącym na rynku udziałem kanałów cyfrowych w dystrybucji ubezpieczeń – podkreśla Mariusz Wójcik, członek zarządu UNIQA w Polsce, odpowiedzialny za współpracę z partnerami i bancassurance. – Cieszymy się, że przez ostatnią dekadę stworzyliśmy jakościowo silne partnerstwo, którego nadrzędnym celem jest dostarczanie wartości naszym klientom – dodaje.

Zarówno UNIQA, jak i mBank, mocno inwestują w technologię oraz w rozwój w modelu agile. Dzięki temu obie instytucje mogły rozwijać sprawną integrację swoich systemów sprzedażowych i infrastruktury, co jest jednym z najbardziej wymagających procesów przy tego typu partnerstwach. Firmy zainwestowały także w zaawansowaną analitykę danych, która umożliwia sprawną wymianę informacji w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Jakość wspólnej oferty docenili klienci. Po 10 latach współpracy obie instytucje mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem satysfakcji (NPS) na poziomie 70 oraz najwyższym na polskim rynku udziałem produktów standalone w portfelu, przekraczającym 75 proc.

– W ciągu dekady udało nam się stworzyć kompleksową ofertę produktową i przyjazny proces zakupowy. Dzięki temu mamy dziś największy wśród banków udział w rynku bancassurance i osiągamy rekordowe wyniki sprzedaży w kanałach zdalnych – mówi Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detaliczneji dodaje: – W przyszłości będziemy dalej budowali na tych fundamentach – prostym procesie zakupowym i dobrej ofercie. Jednocześnie będziemy rozwijać portfolio produktowe by było jeszcze lepiej dopasowane do różnych segmentów klientów. Ostatecznie ma nam to przymieść podwojenie dochodów w tym obszarze.

mLeasing stawia na produkty wspierające zrównoważony rozwój

W ramach podpisanej właśnie umowy rozwijana będzie także współpraca między UNIQA i mLeasingiem oraz jego agentem ubezpieczeniowym, spółką Asekum. Wspólnie będą tworzyć nową ofertę, która nie tylko zabezpiecza inwestycje, ale również wspiera zrównoważony rozwój klientów końcowych oraz ich inwestycje w transformację energetyczną.

– Wspólnie z UNIQA chcemy tworzyć rozwiązania, które nie tylko chronią inwestycje naszych klientów, ale także wspierają ich rozwój w kierunku zrównoważonym i nowoczesnym. Naszym celem jest budowa oferty ubezpieczeniowej, która będzie realnym wsparciem w transformacji energetycznej, a jednocześnie pozostanie łatwa i intuicyjna w obsłudze – mówi Katarzyna Szerling, wiceprezeska zarządu mLeasingu.

Na koniec 2024 roku UNIQA była piątą grupą ubezpieczeniową w Polsce pod względem wielkości i najszybciej rosnącym ubezpieczycielem, odnotowując wzrost przypisu składki na poziomie 18,9 proc. rok do roku. Jest też w TOP3 najchętniej rozważanych przez klientów marek ubezpieczeniowych w Polsce. Firma pozostaje także rynkowym liderem sprzedaży eCommerce w Polsce.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Oferuje klientom nowoczesne i proste rozwiązania, które mają wspierać ich w codziennych sprawach. Obsługuje blisko 6 mln klientów, w segmencie detaliczny, korporacyjnym i private banking. W ramach Grupy mBanku działa dziewięć spółek. W I kwartale 2025 roku Grupa wypracowała zysk netto na poziomie blisko 706 mln zł.

Spółka mLeasing jest częścią Grupy mBanku i należy do czołówki polskich firm leasingowych. Na rynku działa od 1991 roku. mLeasing wyróżnia dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla wszystkich segmentów klientów: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Spółka oferuje leasing pojazdów, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, w tym medycznych - jest liderem tego segmentu rynku, a także małych przedmiotów w pełni onlinowym procesie (leasing na klik poprzez spółę córkę LeaseLink Sp. z o.o.). mLeasing jest też właścicielem mAuto.pl - platformy, na której sprzedaje samochody nowe i poleasingowe, dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem.

