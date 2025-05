Mobilną ekspozycję Huawei będzie można odwiedzić w 3 polskich miastach. 21 maja pojawi się w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki w ramach strefy demonstracyjnej konferencji Huawei ICT Day. Następnie 23 maja przeniesie się do Krakowa (hotel Premier), a zakończy swoją trasę 26 maja w Sopocie podczas Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, organizowanej przez PIKE i INETna parkingu hotelu Sofitel Grand. W Warszawie i Krakowie strefa będzie otwarta od godziny 9:30 do 17:00, w Sopocie od 11:00 do 19:00 i odwiedzić będzie mógł ją nieodpłatnie każdy, po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej wydarzenia.

Mobilne centrum innowacji i ICT Day 2025 – przegląd najnowszych rozwiązań dla biznesu

Wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się w praktyce z najnowszymi technologiami od Huawei. W centrum ekspozycyjnym zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania z zakresu m.in. systemów pamięci masowej (Storage), sieci optycznych (Optical Network) oraz rozwiązań transmisyjnych i przełączających (Datacom), wspierające rozwój kluczowych sektorów: opieki zdrowotnej, administracji publicznej, edukacji, dostawców usług internetowych (ISP), handlu detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Uczestnicy będą mogli nie tylko zobaczyć prezentowane technologie, ale także samodzielnie je przetestować w specjalnie przygotowanych strefach demonstracyjnych. Na miejscu obecni będą inżynierowie Huawei oraz przedstawiciele dystrybutorów, którzy udzielą merytorycznego wsparcia, odpowiedzą na pytania i zademonstrują najbardziej zaawansowane rozwiązania dostosowane do wymagań kluczowych branż. ICT Day od lat gromadzi partnerów biznesowych, klientów oraz firmy współpracujące z Huawei, tworząc przestrzeń sprzyjającą profesjonalnemu networkingowi i wymianie doświadczeń. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli także zrelaksować się w strefie wypoczynkowej z kawiarnią serwującą świeżo paloną kawę, wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami oraz skorzystać z licznych udogodnień zapewniających komfortową atmosferę spotkań branżowych. Dodatkową atrakcją Strefy będzie Foto i Video budka AI, w której każdy z uczestników będzie mogł wygenerować niepowtarzalne zdjęcie lub film ze swoim udziałem.

ICT Day to flagowe wydarzenie Huawei Enterprise Business Group, które każdej wiosny gromadzi partnerów oraz klientów marki, a także ekspertów branży technologicznej w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze trendy oraz innowacje z portfolio Huawei. Firma przedstawi także premierowe rozwiązania z zakresu sieci oraz pamięci masowej. W tym roku wydarzenie odbędzie się 21 maja w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki, a mobilne centrum ekspozycyjne będzie zlokalizowane przy deptaku na placu Defilad Będzie to otwarcie trasy Huawei Europe Enterprise Roadshow w Polsce.

Kolejnym przystankiem będzie Kraków, gdzie 23 maja, odbędzie się bliźniacza konferencja, wspierana przez dystrybutorów rozwiązań Huawei w Polsce: S4E, Exclusive Networks i Arrow ECS.

Z kolei 26 maja mobilna ekspozycja Roadshow zawita do Sopotu, gdzie zlokalizowana zostanie na parkingu Hotelu Sofitel Grand - zaledwie 200 metrów od miejsca Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, organizowanej przez PIKE i INET Group. Huawei jako wieloletni partner wydarzenia, zaprasza uczestników konferencji do odwiedzenia swojej mobilnej strefy technologicznej. Huawei Europe Enterprise Roadshow będzie również otwarta dla klientów

z województwa pomorskiego oraz pobliskich regionów, oferując im możliwość bezpośredniego zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami marki.

Harmonogram wizyt Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego w Polsce

21 maja – Warszawa | Pałac Kultury i Nauki

23 maja – Kraków | Hotel Premier

26 maja – Sopot | Hotel Sofitel Grand

Rejestracja na stronie wydarzenia: https://huaweiroadshowpolska.pl/