Ubezpieczenia windują zysk netto PZU

Jak poinformowała Grupa PZU, w pierwszym kwartale jej przychody brutto z ubezpieczeń wzrosły o 521 mln zł, czyli 7,4 proc. rok do roku, do ponad 7,5 mld zł. Wypracowany w tym okresie zysk netto wzrósł o 40,4 proc. Skorygowany wskaźnik rentowności kapitałów własnych sięgnął 22,4 proc. (wzrost o 5,3 punktu procentowego r/r).

– Wysoki wynik w pierwszym kwartale tego roku to bardzo dobra wiadomość. Cieszy zwłaszcza wzrost rentowności biznesu ubezpieczeniowego. Wynik z ubezpieczeń i pozostałej działalności wzrósł do prawie 1,3 mld zł i był o ponad połowę wyższy rok do roku. Uzyskaliśmy istotne wzrosty wartości sprzedaży i bardzo dobre rentowności. Wyzwanie na najbliższy czas to utrzymanie lub wzrost zarówno rentowności, jak i naszej pozycji rynkowej. Szereg wyzwań widzimy także w obszarze zdrowia i zarządzania aktywami, gdzie mamy nie tylko dużą przestrzeń do rozwoju, ale teraz również determinację do właściwego wykorzystania potencjału Grupy, by ten rozwój przyspieszyć. Dobre wyniki finansowe i silna pozycja kapitałowa nam to umożliwiają – powiedział Andrzej Klesyk, pełniący obowiązki prezes PZU.

Warto też odnotować wynik inwestycyjny, wypracowanego na portfelu głównym, który wzrósł w I kw. tego roku o 13,3 proc. r/r, do 733 mln zł.

Zarząd PZU we wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy w tym roku po 4,47 zł na akcję, czyli blisko 3,86 mld zł. Proponowanym dniem dywidendy jest 25 września, a wypłaty 16 października 2025 r.

Jak podkreślił Andrzej Klesyk, to najwyższy rekomendowany poziom wypłaty na akcję od 12 lat i drugi co do wysokości w całej historii PZU jako spółki giełdowej. W ciągu 15 lat, od chwili debiutu na GPW w Warszawie 12 maja 2010 r., PZU wypłacił akcjonariuszom w sumie 33,1 mld zł. Jak podkreślono, cena akcji i kapitalizacja giełdowa spółki są obecnie na historycznie wysokich poziomach.

Ubezpieczenia majątkowe i na życie

Przychody brutto PZU z ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim w pierwszym kwartale 2025 r. wzrosły o 8,8 proc. rok do roku, do ponad 4,5 mld zł.

– W naszym biznesie majątkowym wciąż rośnie znaczenie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, których dynamika w pierwszym kwartale 2025 r. przekroczyła 12 proc., głównie za sprawą zwiększonych zakresów i wyższych sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach PZU Dom oraz PZU Firma dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w działalności korporacyjnej m.in. za sprawą wysokich dynamik w segmencie klienta strategicznego, gdzie był to efekt pozyskania lub odnowienia kilku kontraktów o większej wartości jednostkowej i okresie pokrycia dłuższym niż 12 miesięcy – skomentował Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. – W tym samym czasie mieliśmy do czynienia z niższym udziałem kosztów szkód ze względu na niższe ich częstości, poprawą efektywności kosztowej oraz pozytywnym wpływem udziału reasekuratora w rozwinięciu rezerw z lat ubiegłych. Pozwoliło to nam uzyskać bardzo dobre rentowności i przyczyniło się do wzrostu wyniku operacyjnego w segmencie pozakomunikacyjnym o 55,2 proc. rok do roku – dodał.

W mniejszym stopniu na poprawę wyniku wpłynęły produkty komunikacyjne. Jak poinformowało PZU, przychody z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w I kw. wzrosły o 6 proc., a z AC o 6,9 proc. r/r. Zaważył na tym wzrost średniej składki, podążający za rosnącymi znacznie szybciej kosztami szkód. Pozytywnym sygnałem jest to, że drugi kwartał z rzędu PZU w komunikacyjnym OC odnotował dodatni wynik operacyjny, liczony według standardu MSSF 17 – poinformowała Grupa.

Ogółem wynik operacyjny PZU na całości działalności ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku wzrósł rok do roku o 370 mln zł, co stanowi przyrost o 70,2 proc. w stosunku do I kw. 2024 r.

Przychody brutto z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I kw. wzrosły natomiast o 5,5 proc. r/r, do ponad 2,2 mld zł. W najważniejszym dla PZU Życie segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych przychody w pierwszych trzech miesiącach wzrosły o 4,9 proc. r/r, co w połączeniu z niższą dynamiką kosztów i wzrostem marży pozwoliło zwiększyć wynik operacyjny w tej grupie produktów o prawie jedną czwartą w skali roku, do 428 mln zł. W segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie przychody wzrosły o 11,2 proc. w porównaniu z I kw. 2024 r.

Istotny filar zdrowia

– Wśród strategicznych zadań, na których skoncentrowaliśmy się w pierwszym kwartale i które będą nas jeszcze długo angażowały, jest przyspieszenie rozwoju naszego biznesu w obszarze zdrowia. Będąc największym ubezpieczycielem i posiadając własnego operatora medycznego, mamy pełną kontrolę nad całym łańcuchem tworzenia wartości. To wielki atut, który nie był wcześniej odpowiednio wykorzystany. Przychody rosną, ale musimy zwiększyć skalę działania, a przede wszystkim poprawić rentowność PZU Zdrowie – powiedział Andrzej Klesyk.

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w pierwszym kwartale wyniosły 509 mln zł i były wyższe o ok. 9 proc. rok do roku. Przychody generowane przez placówki sieci własnej wzrosły w tym czasie o 12,2 proc. r/r. W tym roku PZU Zdrowie uruchomił m.in. nową pracownię diagnostyki obrazowej w aglomeracji warszawskiej oraz kolejne centrum medyczne w Poznaniu. Przychody z ubezpieczeń i abonamentów medycznych w I kw. wzrosły o 6 proc. r/r. Pozytywnym trendem, na jaki wskazuje Grupa, jest rosnący udział placówek własnych w usługach świadczonych przez całą sieć, a także wykorzystanie kanałów zdalnych.

Aktywa w górę

Grupa PZU chce stać się regionalnym potentatem w zarządzaniu aktywami. Jak wskazuje p.o. prezes PZU, Grupa ma nie tylko potencjał, by wspierać ekspercko oraz ubezpieczać kluczowe dla Polski inwestycje infrastrukturalne, energetyczne czy technologiczne, ale także by przyciągnąć znaczący kapitał inwestorów z kraju i zagranicy, co zwiększyłyby możliwości finansowania takich przedsięwzięć.

W pierwszym kwartale aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły do 69,6 mld zł, czyli o 22,4 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU zwiększyły się w tym okresie o 9,2 proc. r/r, do 31,3 mld zł. Aktualna strategia zakłada wzrost aktywów w zarządzaniu TFI PZU powyżej 49 mld zł do końca roku 2027. Na koniec I kw. TFI PZU zarządzało m.in. aktywami zgromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) o wartości 7,5 mld zł. Wzrosły one o 44,4 proc. r/r. TFI PZU pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest mocnym wiceliderem rynku, z udziałem na poziomie 21,8 proc.

Rozwój w obszarze energetyki

Grupy PZU intensywnie rozwija swoje kompetencje w obszarze energetyki. TUW PZUW z Grupy PZU, lider rynku ubezpieczeń wzajemnych, ubezpieczył budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2, która docelowo będzie liczyła 107 turbin o łącznej mocy 1,5 GW i będzie mogła dostarczyć zieloną energię do ponad 2,5 mln polskich domów. TUW PZUW jest też wiodącym podmiotem i organizatorem polskiego poolu nuklearnego, którego utworzenie jest konieczne w celu ubezpieczenia budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. TUW PZU oraz PZU LAB, spółka inżynierska z Grupy PZU specjalizująca się w ocenie i optymalizacji ryzyk w przemyśle, podpisały również porozumienie o współpracy z Energą SA, stojącą na czele jednej z największych w kraju grup energetycznych. PZU LAB nawiązał też współpracę z Corab, największym polskim producentem i dystrybutorem na rynku fotowoltaiki.

Nowe zastosowania sztucznej inteligencji

W ostatnich miesiącach PZU uruchomił Samoobsługę NEXT, pierwszy w Polsce produkcyjny proces ubezpieczeniowy wykorzystujący generatywną AI, co pozwala klientom uzyskać odszkodowanie za szkody majątkowe z polisy PZU Dom w mniej niż 24 godziny. Ponad 12 tys. pracowników spółek z Grupy PZU otrzymało też dostęp do asystenta AI – narzędzia Copilot Chat, które ma ich wspierać w codziennej pracy. Ubezpieczyciel podsumował także dotychczasowe owoce programu PZU Ready for Startups, w ramach wdrożył do swojego biznesu już blisko 50 innowacyjnych rozwiązań startupów z Polski i zagranicy – PZU zapowiada intensyfikację tej współpracy.