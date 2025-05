W „Złotym konkursie dla polskich rodzin”, który odbył się w pierwszej połowie kwietnia, wzięło udział ponad 1300 osób z całego kraju. Uczestnicy musieli wykonać zadanie składające się z dwóch części. W pierwszej należało odpowiedzieć na 33 pytania w ramach testu jednokrotnego wyboru. Druga polegała na przygotowaniu przez uczestnika wypowiedzi pisemnej liczącej do 1500 znaków, będącej odpowiedzią na zadane pytanie. Zakres zadania konkursowego obejmował obszar ekonomii i finansów.

Spośród uczestników komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którzy wraz z rodzinami oraz przedstawicielami mediów uczestniczyli 29 kwietnia 2025 r. w ekskluzywnej wycieczce do jednego ze skarbców NBP. Podczas wizyty mogli oni z bliska zobaczyć sztaby złota, stanowiące część rezerw dewizowych Polski i osobiście dokonać ich inspekcji.

Skarbiec NBP pełen złota

„Złoty konkurs dla polskich rodzin” miał na celu popularyzowanie wiedzy na temat działalności NBP oraz znaczenia rezerw złota. Jak podkreślają organizatorzy, osobisty kontakt z tym cennym kruszcem i bezpośrednie doświadczenie jego przechowywania w skarbcu ma szansę na długo pozostać w pamięci uczestników.

Konkurs ogłosił podczas konferencji prasowej 13 marca prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

– Oglądaliśmy konferencję pana prezesa, gdy zapowiadał konkurs, bo są osoby, które powątpiewają w istnienie tego złota. Doszłam z mężem do wniosku, że warto spróbować – mówiła jedna z uczestniczek. – Zobaczyć rezerwy polskiego złota to jest coś. Czuję się wybrańcem. To było dla mnie ważne wydarzenie – dodała inna. — Niewiarygodne, że znaleźliśmy się w gronie zwycięzców konkursu, to dla nas niezwykle wydarzenie i spore emocje, doświadczenie na całe życie — mówił jeden z rodziców nastolatki, która wzięła udział w konkursie NBP.

Całe wydarzenie miało wymiar historyczny, ponieważ po raz pierwszy w dziejach polskiego banku centralnego udostępniono zwykłym Polkom i Polakom charakteryzujące się wyjątkowym systemem zabezpieczeń skarbce NBP. Zwycięzcy konkursu mogli naocznie przekonać się, że rezerwy państwa polskiego mają fizyczne odzwierciedlenie w tonach złotych sztabek, w bezpieczny sposób zdeponowanych przez Narodowy Bank Polski.

– Cała ściana wyładowana sztabkami. Majątek narodowy. Cieszymy się, że ktoś o to dba – komentował jeden z uczestników. Emocji nie kryli też inni. – Już same procedury bezpieczeństwa zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Słyszeliśmy, że byliśmy pierwszymi gośćmi w tym skarbcu – relacjonowała jedna z laureatek.

Fundament bezpieczeństwa finansowego

Wizyta w skarbu oraz cały konkurs były okazją do podkreślenia znaczenia złota jako składnika rezerw dewizowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego, witając zwycięzców konkursu, przypomniał o strategicznym znaczeniu tego aktywa.

– Złoto to najbezpieczniejsze aktywo rezerwowe. Jest odporne na kryzysy, niezależne od polityki gospodarczej innych państw i zachowuje realną wartość w długim okresie – powiedział prof. Adam Glapiński.

Przypomnijmy, że sześć lat temu Polska sprowadziła do kraju 100 ton złota z Banku Anglii, co miało na celu zwiększenie kontroli nad tym kluczowym zasobem i podkreślenie suwerenności finansowej.

– Uczestnicy wyjazdu mogli osobiście przekonać się, że każda sztaba polskiego złota, sprowadzonego w 2019 roku do Polski, fizycznie znajduje się w skarbcach NBP. To dokładnie te same sztaby – mówi Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP i Główny Skarbnik NBP.

Złoto wszystkich Polaków

Decyzja o zwiększeniu rezerw złota została podjęta przez NBP kierowany przez prof. Adama Glapińskiego kilka lat temu, jako element długofalowej strategii budowania bezpieczeństwa finansowego kraju. W 2018 roku Polska posiadała około 129 ton złota. Do końca 2021 roku ilość ta wzrosła do 230 ton, zakupy kontynuowano w kolejnych latach. W 2023 roku NBP kupił aż 130 ton złota – najwięcej spośród wszystkich banków centralnych świata – co zostało szeroko odnotowane w międzynarodowych analizach finansowych. Za Polską znalazła się Turcja (75 ton) oraz Indie (75 tony). Warto dodać, że w ślad za polityką prof. Adama Glapińskiego poszły banki centralne z naszego regionu Europy. W minionym roku złoto kupowały także Czechy (20 ton), Węgry (16 ton) oraz Serbia (8 ton). Jak pokazał wzrost cen kruszcu, była to słuszna polityka.

W maju 2025 r. rezerwy złota NBP wyniosły 509,3 tony. Oznacza to, że Polska znalazła się w ścisłej czołówce krajów o największych zasobach złota w Europie. Jak wielokrotnie podkreślał prof. Adam Glapiński, kruszec będący w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego tworzy majątek wszystkich Polaków.

Całkowita wartość aktywów rezerwowych zarządzanych przez NBP na koniec kwietnia wyniosła ponad 242 miliardy dolarów.

Wydarzenie zorganizowane przez Narodowy Bank Polski pokazało, że budowanie świadomości ekonomicznej można połączyć z atrakcyjną formą i silnym przekazem społecznym. Jak zapowiada NBP, podobne inicjatywy edukacyjne będą kontynuowane w przyszłości.