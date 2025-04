W praktyce obie firmy stają się jednością – łącząc siły pod wspólnym szyldem grupy nextbike i pisząc nowy rozdział w swojej wspólnej historii. To przejęcie ma ogromne znaczenie dla całej branży bike-sharingu. Nextbike Polska, nasz zaufany partner od 2011 roku, od teraz odegra kluczową rolę w rozwoju grupy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. Polski zespół przejmie również szereg strategicznych zadań w ramach całej grupy nextbike. Wspólnie, łącząc nasze kompetencje i wieloletnie doświadczenie, będziemy rozwijać systemy w nowych miastach, rozbudowywać istniejące systemy, wyznaczać standardy technologiczne i konsekwentnie umacniać naszą pozycję jako niekwestionowanego lidera europejskiego rynku miejskich rowerów publicznych – mówi Sebastian Popp, CEO grupy nextbike.

Łącząc nasze siły, wznosimy systemy rowerów miejskich na wyższy poziom. Będziemy działać pod wspólnym kierownictwem z przedstawicielami Polski i Niemiec w zarządzie. Cieszymy się, że możemy łączyć nasze doświadczenia i kompetencje, bo dzięki tej różnorodności będzie nam łatwiej odpowiadać na potrzeby miast w całej Europie – dodaje Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Nextbike Polska.

Nextbike nie zwalnia tempa

Zarówno globalnie, jak i lokalnie, rok 2025 rozpoczął się niezwykle dynamicznie. Na arenie międzynarodowej firma triumfuje dzięki wygranym przetargom w Cergy-Pontoise we Francji, udanemu debiutowi na rynku belgijskim oraz rekordowym wynikom: aż 8 milionów przejazdów i 40-procentowy wzrost liczby aktywnych użytkowników w porównaniu do 2024 roku.

Równolegle, to także kluczowy etap w rozwoju Nextbike Polska – po zakończeniu procesu restrukturyzacji i wdrożeniu nowoczesnych systemów m.in. w Warszawie i Metropolii GZM w ostatnich 2 latach, spółka umacnia swoją pozycję na krajowym rynku. Zwycięstwo w przetargu we Wrocławiu, powrót do Zielonej Góry oraz rozbudowa systemu w Łodzi w 2025 r. potwierdzają, że europejski oraz polski rynek rowerów miejskich wciąż ma ogromny potencjał, a Nextbike jest gotowy go w pełni wykorzystać.

Razem dla lepszej miejskiej przyszłości

Jako część europejskiego ekosystemu transportu publicznego, grupa nextbike będzie z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować inwestycje w technologie i operacje, optymalizując usługi mobilności multimodalnej i intensyfikując działania na rzecz polityk przyjaznych rowerzystom, przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu – m.in. poprzez Europejski Fundusz Społeczno-Klimatyczny. Obie firmy będą aktywnie wspierać rozwój regionalny, współpracując z lokalnymi dostawcami, tworząc miejsca pracy i generując wartość dodaną w całym łańcuchu dostaw.