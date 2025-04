Po jednodniowym odbiciu, warszawska giełda powróciła do spadków. WIG20 zniżkuje o ponad 2 proc., głównie za sprawą spadku CD Projektu i PKO BP po ok. 4 proc. Jedyną rosnącą spółką wśród blue chipów jest Dino. Indeks grupujący spółki z sektora bankowego jest jednym z najsłabszych sektorowych wskaźników, natomiast dobrze radzą sobie niektóre spółki motoryzacyjne.

Ok. 11.00 WIG20 spada o 1,9 proc. do 2.460 pkt., a WIG idzie w dół o 1,6 proc. do 88.973 pkt. mWIG40 zniżkuje o 1,2 proc. do 6.837 pkt., a sWIG80 traci 1 proc. i wynosi 25.661 pkt.

Środowa sesja rozpoczęła się spadkami głównych indeksów, wśród których WIG20 zniżkował o niemal 2 proc. Żadna ze spółek notowanych w indeksie nie rosła. Spadki utrzymują się, jednak wśród blue chipów jedna spoółka zwyżkuje. Jest to Dino, które rośnie o 1 proc.

Najmocniej w WIG20 spada CD Projekt, o ponad 4 proc. Niemal 4 proc. traci PKO BP, a Żabka i CCC idą w dół po ok. 3 proc.

Z dziewięciu banków giełdowych o największej kapitalizacji najmocniej spada PKO BP, a mBank, Pekao, Handlowy i Millennium tracą po ponad 2 proc. Najmniej, po ok. 1,6 proc., spadają Alior i ING Bank Śląski.

Branżowy indeks WIG Banki zniżkuje o 2,7 proc. do 14.066 pkt. Mocniej od tego wskaźnika spada tylko WIG Gry.

Jak podała agencja Bloomberg, na podstawie nieoficjalnych informacji, Banco Santander SA może rozważać sprzedaż akcji Santander Bank Polska i bada zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Podano, że największy bank w Hiszpanii współpracuje z doradcą w celu przeglądu swoich 62 proc. udziałów w Santander Bank Polska SA.

Sektor gammingowy w kłopotach

Najsłabszym sektorem na GPW jest sektor gamingowy. WIG Gry idzie w dół o niemal 4 proc., głównie za sprawą zniżki CD Projektu o ponad 4 proc. Po ok. 1 proc. tracą BoomBit i Huuuge.

Jak podał BoomBit przed środową sesją, spółka szacuje, że w 2024 roku EBITDA grupy wyniosła 29,6 mln zł, a zysk netto był na poziomie 4,1 mln zł. Z szacunków BoomBit wynika, że skonsolidowany przychód ze sprzedaży wyniósł 224,8 mln zł, a skonsolidowany wynik ze sprzedaży brutto 28,4 mln zł.

Huuuge szacuje, że w pierwszym kwartale 2025 r. miał 62,3 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem wpływu rozpoznawania przychodów w czasie, co stanowi spadek o 7 proc. rdr. Spółka zastrzegła, że są dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2025 r

Motoryzacja zaskoczyła

W tabeli subindeksów, jednym z najsilniejszych jest wskaźnik grupujący spółki działające w branży motoryzacyjnej, czyli WIG Motoryzacja, który tylko nieznacznie spada.

Auto Partner podał, że jego skonsolidowane przychody w marcu 2025 roku wyniosły ok. 376,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 13,09 proc. W okresie styczeń-marzec 2025 roku przychody wyniosły 1.073,5 mln zł i były o 7,9 proc. większe rdr. Kurs Auto Partner nieznacznie rośnie.

Z kolei Inter Cars podał, że grupa miała w marcu 1.729,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 13,1 proc. Sprzedaż Inter Carsu wyniosła w marcu 1.164,4 mln zł (wzrost o 10,7 proc. rdr), z czego sprzedaż w Polsce to 717,8 mln zł. Spółak spada o ok. 0,7 proc.

Jak sobie radzą spółki węglowe?

WIG Górnictwo spada o ponad 1,4 proc. Na indeks wpływa głównie spadek KGHM o 1 proc. oraz Bogdanki i JSW po ponad 1 proc.

Bogdanka podała w raporcie rocznym, że na poziomie grupy miała w 2024 r. 981,1 mln zł EBITDA przy przychodach wynoszących 3,66 mld zł. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Do końca I półrocza Bogdanka chce ogłosić aktualizację strategii. Strata netto spółki wyniosła w 2024 roku 1,49 mld zł. Dla porównania, w 2023 roku grupa miała 3,94 mld zł przychodów, 1,35 mld zł EBITDA i 687,1 mln zł zysku netto.

CAPEX grupy Bogdanka na 2025 rok został zaplanowany na 697,5 mln zł. W 2024 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 870,8 mln zł wobec zaktualizowanego planu na poziomie ok. 1 mld zł.

JSW podała spółka w raporcie rocznym, że miała w 2024 roku 7,28 mld zł skonsolidowanej straty netto i 6,5 mld zł straty EBITDA. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Przychody grupy wyniosły w 2024 roku 11,32 mld zł.

Warszawska giełda spada

Zarząd Boryszewa zdecydował o dokonaniu w sprawozdaniu jednostkowym za 2024 rok odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce pośrednio zależnej Mafmex w kwocie 33,2 mln zł. Kurs Boryszewa spada o ok. 1,6 proc.

Ryvu Therapeutics zdecydował o niezawieraniu umowy z Agencją Badań Medycznych na dofinansowanie projektu dot. identyfikacji markerów do selekcji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z terapii nowym inhibitorem PRMT5. Akcje Ryvu tanieją o niemal 4 proc.

W Europie indeks FTSE 100 traci 2,5 proc., CAC 40 spada o 2,6 proc., a DAX zniżkuje o 3,1 proc.