W 2024 roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 29,4 mld zł, natomiast zysk netto przekroczył 5,3 mld zł. Podczas konferencji poświęconej wynikom Andrzej Klesyk, p.o. prezes PZU, poinformował o planach utworzenia struktury holdingowej.

Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń w 2024 r. o 2,6 mld zł, czyli o 9,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W IV kwartale przychody z ubezpieczeń brutto zwiększyły się o prawie 680 mln zł do blisko 7,6 mld zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. rok do roku. Natomiast zysk netto okazał się niższy o 7,6 proc. m.in. ze względu na szkody pogodowe i powódź, jaka nawiedziła Polskę. W ostatnim kwartale ubiegłego roku zysk netto sięgnął prawie 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. wobec takiego samego okresu 2024 roku. Skorygowany wskaźnik rentowności kapitału własnego (aROE) wyniósł w ubiegłym roku 18 proc., w samym IV kwartale 22,5 proc.

- Wyniki w roku 2024 potwierdzają naszą dużą odporność, stabilność i siłę kapitałową. Są mocną bazą do działań transformacyjnych, które pozwolą nam przenieść PZU na wyższy poziom przejrzystości i efektywności zarządczej, operacyjnej i biznesowej – komentuje Andrzej Klesyk. Zapowiedział on, że ogłoszona w grudniu 2024 r. strategia Grupy PZU na lata 2025-2027 nie będzie aktualizowana. – Będziemy działać w ramach obranych wcześniej kierunków strategicznych, ale wewnętrznie zwiększymy nasze ambicje dotyczące rozwoju głównych linii biznesowych. Skoncentrujemy się na zaktywizowaniu cross-sellingu w Grupie, zwiększeniu sprzedaży w kanałach wyłącznych, poprawie rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych, reorganizacji naszych działań w obszarze zdrowia – wylicza p.o. prezes PZU, pełniący swoją funkcję od 27 lutego 2025 roku (a poprzednio w latach 2007-2015).

Cele zrealizowane z nadwyżką

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w 2024 r. wzrosły o 10,8 proc., do ponad 17,8 mld zł, a w samym IV kwartale o 11,1 proc., do prawie 4,6 mld zł.

Przychody Grupy z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w 2024 r. wzrosły o 7,4 proc. r/r, do blisko 8,7 mld zł. Marża operacyjna wyniosła 27 proc., czyli zwiększyła się o prawie 3 pkt. proc. względem roku 2023. W IV kwartale dynamika tych wskaźników była jeszcze większa, przychody wzrosły o 8,4 proc. r/r, a marża do 29,5 proc. Jak podkreślono, o 6,5 proc. w całym roku 2024 i o 7,6 proc. w ostatnim jego kwartale wzrosły przychody w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, który odpowiada za większą część sprzedaży PZU Życie.

Rok 2024 przyniósł odbicie w obszarze bancassurance. W ostatnim kwartale Grupa PZU pozyskała w kanale bankowym 596 mln zł składki ubezpieczeniowej, co oznacza wzrost o 49,4 proc. w porównaniu z IV kwartałem wcześniejszego roku. W tym 444 mln zł składki przyniosły ubezpieczeniowe produkty sprzedawane w powiązaniu z bankowymi lub samodzielnie w Pekao i Aliorze, czyli bankach wchodzących w skład Grupy (wzrost r/r o 58,8 proc.).

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w 2024 r. wyniosły ok. 1,9 mld zł i były wyższe o 18,1 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Natomiast jeśli idzie o obszar inwestycji, to aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI zwiększyły się w 2024 r. do 65,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 26 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego.

Na koniec 2024 r. wartość aktywów całej Grupy PZU sięgnęła 503,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 35,3 mld zł. Podkreślono, że Grupa utrzymuje bardzo wysoki wskaźnik wypłacalności (Solvency II) na poziomie 227 proc. na koniec września ub.r., wyraźnie przekraczający średnią dla europejskich ubezpieczycieli. PZU zamierza kontynuować atrakcyjną dla inwestorów politykę dywidendową. W 2024 r. akcjonariusze otrzymali w sumie blisko 3,75 mld zł dywidendy, tj. po 4,34 zł na akcję.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU, zostały osiągnięte oraz przekroczone wszystkie kluczowe cele finansowe wskazane w strategii na lata 20221-2024, zaktualizowane po wdrożeniu nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 17 oraz wobec skokowego wzrostu inflacji.

Na rentowność oraz wynik z usług ubezpieczenia, a tym samym na wynik netto Grupy PZU w 2024 r., wpłynęły skutki zdarzeń pogodowych. Jak poinformowano, chodzi o wiosenne przymrozki, następnie duże opady gradu i nawalne deszcze oraz wielką powódź w południowo-zachodniej Polsce. Zwiększyło to znacząco koszty odszkodowań i świadczeń, głównie w majątkowych ubezpieczeniach rolnych i pozakomunikacyjnych. Wyłączenie m.in. negatywnego wpływu zdarzeń pogodowych, szacowanego na 404 mln zł (w tym 210 mln zł wpływu powodzi na wynik na udziale własnym PZU, tj. poza odpowiedzialnością reasekuratorów, po skorygowaniu o podatek dochodowy), oznaczałoby, że wynik Grupy PZU w roku 2024 byłby praktycznie identyczny, jak rok wcześniej – poinformowano.

Od 12 września do 31 grudnia 2024 r. PZU przyjął prawie 50 tys. zgłoszeń szkód powodziowych i wydał decyzje w przypadku 99 proc. z nich, wypłacając w tym okresie poszkodowanym 424,5 mln zł zaliczek i odszkodowań.

Grupa PZU poinformowała również o osiągnięciu celów strategii ESG na lata 2021-2024 w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym. Między innymi PZU i PZU Życie zredukowały emisje CO₂ ze źródeł własnych o 26,2 proc. wobec roku 2019. Zaangażowanie Grupy PZU w inwestycje wspierające transformację energetyczną polskiej gospodarki, w tym finansowanie budowy farm wiatrowych, sięgnęło na koniec 2024 r. ponad 2,9 mld zł wobec zakładanego 0,5 mld zł.

Grupa PZU stanie się holdingiem

W ramach aktualnej strategii zostanie zaprojektowana struktura holdingowa dla Grupy PZU.

– Priorytetem jest uwolnienie potencjału drzemiącego w Grupie PZU, a to wymaga realnego skupienia się na strategii, większej transparentności w zarządzaniu obszarami biznesowymi i w sprawozdawczości, a także lepszego zarządzania kapitałem. Dlatego docelowo chcemy przekształcić Grupę PZU w holding. Obecne rozwiązanie, gdzie ubezpieczyciel majątkowy ma udziały i zarządza tak różnymi spółkami, działającymi często w odmiennych i inaczej regulowanych branżach, zastąpimy bardziej efektywnym. Podmiot holdingowy, ulokowany poziom wyżej i wzmocniony kompetencyjnie, mógłby zająć się realnym zarządzaniem i wymiarem strategicznym, pozostawiając bezpośrednią działalność operacyjną poszczególnym spółkom. To uwolni dodatkowe moce i przełoży się pozytywnie na naszą skuteczność biznesową, szybkość reakcji na dynamicznie zmieniające się wyzwania, a także na osiągane wyniki i korzyści dla akcjonariuszy - podkreśla Andrzej Klesyk. – Dokonywane już teraz zmiany w organach spółek z Grupy PZU ograniczające liczebność członków rad nadzorczych i wzmacniające ich więzi z podmiotami Grupy, są już realizowane w perspektywie funkcjonowania holdingu.

Jak podkreślono podczas konferencji wynikowej, ważnym powodem dla przekształceń jest spełnienie nowych wymogów kapitałowych w kontekście aktywów bankowych, bez obciążania całej Grupy.