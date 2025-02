Zaangażowanie pracowników to sfera, którą trzeba pielęgnować każdego dnia. Należy być wyczulonym na subtelne sygnały wysyłane przez zespół. Ogromną rolę odgrywają liderzy, którzy nie tylko czuwają nad realizacją strategii biznesowej, lecz także na bieżąco monitorują puls w zespole – podkreśla Mariusz Kołakowski, dyrektor zarządzający HiPP Polska.

Firma HiPP Polska po raz pierwszy wzięła udział w badaniu Top Employers i została wyróżniona prestiżowym certyfikatem. Co o tym zadecydowało?

Certyfikat potwierdza, że praktyki HR prowadzone w HiPP Polska odpowiadają najwyższym światowym standardom, a pracownicy stawiani są w centrum strategii biznesowej. Tak jest od zawsze: pracownicy stanowią dla nas najcenniejszy kapitał firmy, a środowisko pracy, które tworzymy, sprzyja ich rozwojowi.

Aby znaleźć się w gronie Top Employers, trzeba przykładać wielką wagę do tego, aby standardy pracy były na najwyższym poziomie. Jak wy to robicie w praktyce?

W ostatnich latach inwestowaliśmy znacząco nie tylko w rozwój marki HiPP, lecz także w tworzenie wyjątkowego środowiska pracy, do którego ludzie będą chcieli przynależeć. Mam tu na myśli zarówno otoczenie i narzędzia pracy, jak i rozwój liderów, wzmacnianie zespołów, dobrostan pracowników, zintegrowanie zespołu. Potężnych inwestycji dokonaliśmy również w wielu innych obszarach, których nie sposób tu wszystkich wymienić. Jesteśmy przekonani, że tylko zaangażowany zespół jest w stanie budować najsilniejszą markę baby food w Polsce.

Czy efekty waszych działań w tym obszarze da się jakoś zmierzyć?

Tak. W HiPP Polska od kilku lat mierzymy wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score). Obrazuje on, na ile pracownicy skłonni są polecać swojego pracodawcę innym. Wynik pierwszego pomiaru był bardzo wysoki i wyniósł 40. Współczynnik w kolejnym roku osiągnął pułap 53 pkt, co już wówczas było wynikiem ponadprzeciętnym. Ostatni wynik jednak po prostu wbił nas w fotel. Proszę zgadnąć, ile wyniósł eNPS w HiPP Polska w 2024 r.

Ponad 60?

Tak – i to mocno, bo 67! To wynik absolutnie fenomenalny, wybitny. Nadmienię, że frekwencja w tych badaniach jest rekordowo wysoka, bo oscyluje w granicach 97 proc. Pracownicy doceniają przede wszystkim wspaniałą atmosferę w naszym zespole, szacunek, wsparcie i zaufanie, jakie sobie okazujemy, a także komunikację i własną sprawczość w drodze do biznesowych celów. Czują się słyszani i doceniani, mają poczucie wpływu, co pozwala im współtworzyć i współkształtować rzeczywistość. Takie podejście uskrzydla i pozwala osiągać rzeczy naprawdę wielkie.

Czy ten znakomity wynik wziął się z doraźnych akcji?

Oczywiście, że nie. Zaangażowanie pracowników to sfera, którą trzeba pielęgnować każdego dnia. Należy być wyczulonym na subtelne sygnały wysyłane przez zespół. Ogromną rolę odgrywają nasi liderzy, którzy nie tylko czuwają nad realizacją strategii biznesowej, lecz także na bieżąco monitorują puls w zespole.

Jaki jest wasz przepis na sukces?

To połączenie absolutnie ponadprzeciętnie zaangażowanego zespołu, charyzmatycznych liderów, najwyższych standardów pracy potwierdzonych przez niezależny Instytut Top Employers oraz najwyższej jakości ekologicznych produktów HiPP BIO. Kiedy kilka lat temu stanąłem na czele zespołu HiPP w Polsce, porównałem naszą firmę z domem, posługując się cytatem z piosenki Alicji Majewskiej: „To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę”. Dziś wiem, że dom, za który odpowiadam, ma nie tylko solidny fundament i jest zbudowany z mocnego materiału. Ten dom ma przede wszystkim duszę, która sprawia, że inni czują się w tym domu dobrze, chcą w tym domu przebywać i troszczyć się o niego. To niewątpliwie zasługa całego zespołu.

Czyli można już otworzyć szampana i smakować sukces?

Dbanie o dom i jego duszę to coś, co nigdy nie ustaje. Jesteśmy też świadomi, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, udoskonalenia. Certyfikat Top Employers to dla nas nie tylko szczególne wyróżnienie, potwierdzenie, że zmierzamy w dobrym kierunku i prowadzimy zdrowy biznes, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie do tego, aby rozwijać się i doskonalić w dalszym ciągu.

Jakie plany ma HiPP na najbliższą przyszłość?

Wyciągamy wnioski ze wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się o naszej organizacji podczas audytu Top Employers. Wiemy, co należy wzmacniać, a co rozwinąć lub uzupełnić. To definiuje nasze cele HR na najbliższe lata. Jestem przekonany, że umacnianie i rozwój środowiska pracy przyczyni się do utrzymania talentów i pozyskiwania nowych. To świetni ludzie odpowiadają za sukces HiPP. Otrzymane wyróżnienie wzmacnia naszą reputację na rynku pracy oraz w oczach naszych kontrahentów i partnerów biznesowych.

A jakie są największe wyzwania?

Jednym z głównych będzie dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz rosnących oczekiwań pracowników. Potrzebujemy być elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania, aby sprostać tym wyzwaniom. Ważne będzie również wykorzystanie nowych technologii oraz dbałość o różnorodność i inkluzję w miejscu pracy, co pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał naszych pracowników i tworzyć innowacyjne rozwiązania. Cieszymy się bardzo z tego, że dzięki udziałowi w certyfikacji możemy czerpać inspiracje do dalszego rozwoju od innych wyróżnionych pracodawców. Mamy również nadzieję, że nasze praktyki będą inspiracją dla innych firm.

