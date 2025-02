Chcemy, aby każda osoba pracująca w GSK mogła być sobą na co dzień i uwalniać swój twórczy potencjał. Dzięki temu możemy z większym zaangażowaniem i pozytywną energią działać na rzecz pacjentów na całym świecie – podkreśla Wojciech Skrudlik, GSK Poland Global Hub Lead

Zacznijmy od rozszyfrowania tego, co kryje się pod nazwą GSK. Choć pewnie nie każdy ją zna, chyba każdy zetknął się z efektami pracy Waszej firmy...

Naszą ambicją jest poprawa jakości życia i zdrowia 2,5 mld osób do 2031 r. To ogromne wyzwanie i jednocześnie wyjątkowa motywacja do codziennej pracy. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną, której celem jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby i pozytywnie wpływać na zdrowie milionów ludzi na całym świecie. Dysponujemy wiodącym na rynku portfolio szczepionek i leków stosowanych w czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, HIV, onkologii oraz chorobach układu oddechowego i immunologicznego. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że na jakimś etapie życia Czytelniczki i Czytelnicy zetknęli się z naszymi lekami lub szczepionkami. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie leczenia i profilaktyki chorób dążymy do tworzenia lepszego jutra dla ludzi na całym świecie, w tym dla naszych rodzin i bliskich. Dzięki temu wpływ naszej pracy jest namacalny.

Inwestycje o wartości 2,3 mld zł, sześć globalnych centrów kompetencji, działalność badawczo-rozwojowa w 230 ośrodkach klinicznych – czy to pokazuje, że Polska jest ważnym miejscem działalności GSK?

Zdecydowanie tak! Warto dodać, że rola polskiego oddziału GSK znacznie ewoluowała w ciągu ostatnich 15 lat, szczególnie w obszarach technologii informatycznych i rejestracji nowych produktów farmaceutycznych. Stabilny wzrost oraz wysoka jakość usług świadczonych przez naszych pracowników zaowocowały decyzją o otwarciu w Polsce wielofunkcyjnego centrum kompetencji – GSK Poland Global Hub. Od 2021 r. pracownicy Hubu są zaangażowani we wszystkie najważniejsze globalne procesy biznesowe w zakresie: badań i rozwoju, technologii informatycznych, finansów, zakupów, procesów HR oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Oddziały w Poznaniu i Warszawie należą do najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie, a Polska jest uznawana za kraj o strategicznym znaczeniu.

Czym zajmują się Wasi eksperci w Polsce?

Zakres, prowadzonych przez naszych profesjonalistów prac, jest bardzo szeroki. Wśród nich znajdują się m.in. ochrona GKS przed przestępczością cyfrową, nadzorem nad jakością produkcji leków, zarządzaniem łańcuchem dostaw, rozwojem i utrzymaniem narzędzi cyfrowych, przygotowaniem sprawozdań finansowych, obsługą płac, wsparciem badań klinicznych i rozwojem zaawansowanych produktów medycznych. Oprócz Poland Global Hub w Polsce działa również zespół GSK Commercial, który wprowadza na rynek najnowsze, innowacyjne produkty lecznicze. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zatrudnionych w strukturach GSK w Polsce wzrosła z ok. 700 do ponad 2400 osób. Te dane z pewnością robią wrażenie.

Nasza strategia „Ahead Together” opiera się na trzech filarach: byciu sobą, rozwoju i dobrym samopoczuciu. Wspieramy naszych pracowników zarówno w pracy, jak i poza nią, oferując wiele zróżnicowanych i inkluzywnych benefitów

Ale tytuł Top Employer zawdzięczacie także temu, jakim pracodawcą jest GSK. Dlaczego warto u Was pracować?

Najkrócej mówiąc: dlatego że GSK wspiera rozwój swoich pracowników na każdym poziomie organizacji i na każdym etapie ścieżki zawodowej. Inwestujemy w edukację pracowników, programy mentorskie oraz rozwijanie nowych umiejętności. Kolokacja siedmiu funkcji biznesowych w Polsce sprzyja również multidyscyplinarności i budowaniu ciekawych ścieżek rozwojowych, w tym także kariery międzynarodowej. W ten sposób GSK umożliwia realizację aspiracji i wykorzystanie talentów pracowników przez długie lata. Nasza strategia „Ahead Together” opiera się na trzech filarach: byciu sobą, rozwoju i dobrym samopoczuciu. Wspieramy naszych pracowników zarówno w pracy, jak i poza nią, oferując wiele zróżnicowanych i inkluzywnych benefitów.

Jakich?

Znajdują się wśród nich m.in. możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne (np. Wielki Piątek), dofinansowanie wyposażenia biura w domu, szerokie wsparcie profilaktyki zdrowotnej obejmujące szczepienia dla dzieci i dorosłych, opiekę psychologiczną oraz urlop „sabbatical” (regeneracyjny). W 2023 r. rozszerzyliśmy program wsparcia o dodatkowe, pełnopłatne urlopy rodzicielskie (18 tygodni) i urlopy na opiekę nad chorym bliskim (20 dni). Od ubiegłego roku mamy też program testów genetycznych, istotnych przy diagnozowaniu chorób nowotworowych. W tej szerokiej palecie benefitów każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak atrakcyjność pracy w GSK to nie tylko one, lecz przede wszystkim mocna kultura organizacyjna, wyjątkowa misja firmy oraz wspierający liderzy, którzy szanują swoich pracowników i dbają o ich rozwój. To przekłada się na wysoki poziom zaangażowania w firmie i jednocześnie wyniki naszej pracy.

Dlaczego GSK otworzyło w Polsce swoje światowe centrum kompetencji?

Nasz kraj oferuje dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnej infrastruktury oraz sprzyjającego klimatu biznesowego. Otwarcie polskiego hubu pozwoliło na lepsze wykorzystanie lokalnych talentów i zasobów, co przekłada się na innowacyjność i efektywność globalnych działań firmy. Warto tu dodać, że GSK Poland Global Hub wykracza poza standardowe centrum kompetencji. Powtarzalne procesy są przekazywane zewnętrznym partnerom w ramach outsourcingu. Dzięki temu działalność skupiona jest na zaawansowanych i wyspecjalizowanych procesach, połączonych z partnerstwem biznesowym.

A co oferuje hub?

Szeroką paletę eksperckich ról z różnych dziedzin. Nasi globalni partnerzy w GSK doceniają profesjonalizm oraz wysoką jakość usług świadczonych przez polskie zespoły. Polska jest strategicznie położona w Europie, co ułatwia współpracę z innymi ośrodkami GSK zarówno pod względem kulturowym, jak i strefy czasowej. To wszystko sprawia, że coraz więcej nowych ról oraz ciekawych projektów uruchamianych jest w polskim oddziale firmy.

Podkreślacie, że dużą wagę przywiązujecie do różnorodności, równości i inkluzywności. Co to oznacza w praktyce?

Różnorodność to integralna część kultury GSK. Wartości DE&I są elementem życia zawodowego każdej osoby pracującej w GSK. Osoby w hubie reprezentują cztery pokolenia z ponad 40 narodowości i posługują się ponad 20 językami. Wśród nas pracuje ponad 200 osób z innych krajów. Różnorodność znajduje swoje odzwierciedlenie także w różnorodności płci (mamy 60 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn). Promujemy równe szanse w rekrutacji, awansach i rozwoju zawodowym. Organizujemy szkolenia dotyczące DE&I, które budują świadomość i zrozumienie wśród pracowników. W GSK Polska działają grupy pracownicze skupione wokół równości płci, osób z niepełnosprawnościami, społeczności LGBTQ+, obcokrajowców oraz osób 50+. Chcemy, aby każda osoba pracująca w GSK mogła być sobą na co dzień i uwalniać swój twórczy potencjał. Dzięki temu możemy z większym zaangażowaniem i pozytywną energią działać na rzecz pacjentów na całym świecie.

Nowe technologie w medycynie to już standard. Jak z nich korzystacie? Czy sztuczna inteligencja już Wam pomaga?

Oczywiście – można powiedzieć, że nowe technologie są obecne w GSK na każdym kroku. Wykorzystujemy je do rozwijania nauki i przyspieszania tworzenia leków i szczepionek. Przy rozwiązywaniu złożonych zadań łączymy wykorzystanie technologii i ludzkiej kreatywności oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Niezależnie od tego, czy chodzi o cyfrowe bliźniaki (digital twins), produkcję leku, czy o stworzenie i wprowadzenie GiGi (cyfrowego asystenta GenAI stworzonego przez ludzi z GSK dla ludzi z GSK), technologia odgrywa rolę we wszystkim, co robimy w GSK. Innowacje napędzają naszą działalność, korzystanie z nich wymaga jednak fachowej wiedzy oraz troski o ochronę danych i bezpieczeństwo. Dlatego spełniamy najwyższe standardy etycznego wykorzystywania technologii danych. Aby zapewnić odpowiednie współdziałanie ze sztuczną inteligencją, wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenia z odpowiedzialnego stosowania AI dla wszystkich pracowników. Wierzymy, że sztuczna inteligencja, jeśli jest w odpowiedzialny sposób wykorzystana, może być bardzo pomocnym narzędziem dla każdego z nas, a tym samym docelowo przełożyć się na niesienie pomocy dla pacjentów w skuteczniejszy i szybszy sposób.

A jak dbacie o bezpieczeństwo danych? W dzisiejszym świecie cyberbezpieczeństwo to jedno z największych wyzwań.

Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem. W GSK stosujemy zaawansowane technologie i procedury, aby chronić dane naszych pacjentów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Regularnie przeprowadzamy audyty i testy bezpieczeństwa, aby identyfikować i eliminować potencjalne zagrożenia. Mamy prężnie działającą społeczność tzw. Cyber Defenders, która wymienia się wiedzą i edukuje pozostałych pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpracujemy z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa oraz organizacjami zewnętrznymi, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa danych. Ponadto regularnie edukujemy naszych pracowników w zakresie najlepszych praktyk dotyczących ochrony danych. Ciekawostką jest to, że to właśnie w Polsce umiejscowiony jest zespół ds. cyberbezpieczeństwa, który wspiera wszystkie globalne oddziały firmy. To kolejny dowód na to, że warto inwestować w naszym kraju, bo mamy tu wspaniałych i uzdolnionych ludzi.

Zatem odpowiedzialność w biznesie w przypadku GSK to nie tylko górnolotne hasło?

Zdecydowanie nie i przejawia się ona nie tylko w dbałości o dane, lecz we wszystkich działaniach biznesowych, relacjach z partnerami zewnętrznymi oraz w naszym wpływie na szeroko pojęte otoczenie. Tym samym odpowiedzialność w biznesie jest integralną częścią naszej działalności. W GSK wierzymy, że nasze działania mają wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi na całym świecie, dlatego dążymy do prowadzenia działalności w sposób etyczny, transparentny i zrównoważony. Nasze inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, wspieranie lokalnych społeczności, promowanie zdrowia i edukacji oraz zapewnienie dostępu do leków i szczepionek w krajach rozwijających się. Odpowiedzialność w biznesie to dla nas zobowiązanie do tworzenia wartości nie tylko dla naszych akcjonariuszy, lecz także dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Dla każdej i każdego z nas.

