Na rynku globalnym daliście się poznać jako dostawca systemów dla sektora żywności, napojów i farmaceutyków. Na ile Wasze działania wspierają zrównoważony rozwój?

Nieustannie patrzymy w przyszłość, dążąc do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy. Zrównoważony rozwój nie jest dla nas hasłem. To rzeczywistość, codzienność. Dostarczamy zaawansowane technologicznie maszyny i rozwiązania inżynieryjne, które wspierają efektywność produkcji w sektorze żywności, ale również w sektorze energetyki cieplnej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki nim procesy produkcyjne stają się bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska.

Zbudowaliście w Koszalinie prawdziwą Fabrykę Przyszłości.

Tak. Wyznacza ona nowe standardy produkcji zaworów, pomp, ich komponentów. Została zaprojektowana w taki sposób, aby była przyjazna dla klimatu, z zerową emisyjnością CO2. Nasz zakład korzysta z energii wytwarzanej samodzielnie, co znacząco redukuje ślad węglowy. Fabryka łączy zaawansowane technologie, zrównoważony rozwój i innowacyjne podejście do produkcji. Dzięki temu jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości i możemy sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Wasi pracownicy podkreślają, że bardzo dbacie o środowisko pracy.

Praca w naszej firmie nie jest codzienną rutyną. GEA jest miejscem, w którym pracownicy uczestniczą w interesujących projektach i zdobywają nowe umiejętności. Kładziemy na to ogromny nacisk. Staramy się, by środowisko pracy było inspirujące i motywujące. W 2025 r. ponownie zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem Top Employers Institute w Polsce, co jest dowodem na doskonałe praktyki HR. Tworzymy społeczność, która ceni współpracę i wzajemne wsparcie. Nasi pracownicy chwalą atmosferę w firmie, podkreślają, że nasza organizacja daje możliwości rozwoju. Doceniają także zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i innowacje, bo dzięki temu mają poczucie, że współtworzą lepszy świat. Nasza strategia biznesowa i HR dają poczucie stabilności zatrudnienia oraz patrzenia w przyszłość. To ważny element dla naszych pracowników.

Jak w praktyce przejawia się Wasza dbałość o środowisko naturalne?

Inicjatywy takie, jak redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia plastiku, zasobów naturalnych i walka z marnotrawstwem żywności są integralną częścią naszej strategii. Przykładem są trzystopniowy system uzdatniania wody, który pozwala odzyskać niemal 100 proc. wody ściekowej z procesu produkcji, czy też zaawansowane systemy chłodzenia i ogrzewania, które są bardziej efektywne energetycznie i przyjazne dla środowiska. Widzimy ogromny potencjał w dziedzinie alternatywnych białek. Inwestujemy w badania i rozwój, aby wprowadzać na rynek nowe produkty, które mogą znacząco zmienić przemysł spożywczy i zmniejszyć wpływ produkcji żywności na środowisko oraz będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Do 2030 r. planujemy zwiększenie udziału przychodów pochodzących ze zrównoważonych rozwiązań do ponad 60 proc. całkowitych przychodów. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości do 2040 r. Plan Przejścia Klimatycznego 2040 obejmuje szeroki zakres działań mających na celu redukcję emisji na każdym etapie produkcji i dostaw.

Takie podejście pomaga Wam i Waszym klientom w osiąganiu celów środowiskowych. A czy ma jeszcze inne zalety?

Jesteśmy uznawani za pioniera zrównoważonego rozwoju, co daje nam długoterminową przewagę konkurencyjną. Regularnie raportujemy swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i jesteśmy oceniani wysoko przez agencje ratingowe, takie jak np. EcoVadis.

Macie ambitne plany na przyszłość, co wymaga stawienia czoła wielu wyzwaniom.

Owszem, w dobie cyfryzacji musimy nieustannie wprowadzać innowacje, aby sprostać konkurencji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, analizy danych i automatyzacja procesów produkcyjnych - to kluczowe obszary, które będą wymagały dalszego rozwoju. Ale najważniejsi dla zachowania pozycji lidera pozostają ludzie: naszym celem jest i będzie przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów. Tworzenie inspirującego i motywującego środowiska pracy, promującego różnorodność. Inkluzywne podejście jest i będzie kluczowe dla przyszłego sukcesu naszej organizacji. Jak widać, GEA to firma, która nie boi się wyzwań i nieustannie dąży do tworzenia lepszego świata poprzez innowacje i zrównoważony rozwój. Przyszłość pełna jest możliwości, a GEA jest gotowa je wykorzystać.

