Dzień Gracza LOTTO to dla Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, okazja do podsumowania 2024 roku i spojrzenia w przyszłość w kontekście zbliżających się obchodów 70-lecia spółki. Blisko 69 mld zł – tyle według wstępnych wyników finansowych wyniosły przychody ze sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego w 2024 roku, co jest najlepszym wynikiem w historii firmy. Rekordowe są wpłaty do budżetu państwa, w tym m.in. dopłaty na sport i kulturę, na które w 2024 roku trafiło 1,5 mld zł!

Dzień Gracza LOTTO jak co roku przypominał o radości z grania i wygrywania, a towarzyszyły mu liczne promocje, atrakcje i wydarzenia lokalne związane z marką LOTTO. To także okazja dla Totalizatora Sportowego do podsumowania biznesowych sukcesów w 2024 roku. Według wstępnych wyników finansowych rekordy zostały pobite w każdym z obszarów działalności firmy, co przekłada się na równie rekordowe wpływy do budżetu państwa.

Sprzedaż produktów Totalizatora Sportowego osiągnęła najwyższą w historii spółki sumę 68 975,3 mln zł1. To wynik znacząco wyższy w stosunku do sprzedaży za rok 2023 (wyniosła wówczas 52 226,6 mln zł). Przychody obejmują wszystkie linie biznesowe: gry liczbowe i loterie pieniężne LOTTO w kanale naziemnym oraz online, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce oraz sieć salonów gier na automatach.

Znaczny wzrost odnotowały także łączne wpłaty do budżetu państwa przekazywane przez Totalizator Sportowy. Firma pobiła swój poprzedni rekord i w 2024 roku wpłaciła do Skarbu Państwa 4 890,7 mln zł. W kwocie tej zawiera się m.in. rekordowy podatek od gier – 2 790,6 mln zł, jak również wysoka dywidenda. Do wpłat do budżetu zaliczają się także dopłaty w grach objętych monopolem państwa, które trafiają na fundusze celowe. Rekordowe dopłaty za 2024 rok wyniosły łącznie 1 653 mln zł, z czego aż 1 239,8 mln zł trafi na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a ponad 330 mln zł na Fundusz Promocji Kultury. Łącznie na te dwie dziedziny życia z samych dopłat Totalizator Sportowy w 2024 roku przeznaczył ponad 1,5 mld zł. Jest to kwota rekordowa w historii spółki.

– W Dniu Gracza LOTTO mogliśmy nie tylko dzielić się z naszymi klientami radością wygrywania, lecz także pokazywać im na konkretnych liczbach, jak oferowana przez Totalizator Sportowy rozrywka przekłada się na gigantyczne wsparcie społeczne. Dzięki grającym w 2024 roku przekazaliśmy ponad 1,5 mld zł na sport i kulturę w Polsce. Absolutne rekordy pobite przez firmę mogą napawać naszych pracowników dumą, a klientom przypominać, że są wraz z nami największymi mecenasami sportu i kultury w kraju – podsumowuje Mariusz Błaszkiewicz, p.o. Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Monopol państwa realizowany przez Totalizator Sportowy to równowaga między zyskiem a odpowiedzialnością, której celem strategicznym jest ochrona bezpieczeństwa graczy. Model funkcjonowania spółki pozwala na maksymalizację wpływów do budżetu, które następnie stają się udziałem wszystkich obywateli Polski. Jednocześnie monopol realizowany przez Totalizator Sportowy gwarantuje najwyższe standardy w zakresie ochrony graczy korzystających z jego produktów.

1 Wszystkie kwoty podane w oparciu o wstępne wyniki finansowe. Ostateczne kwoty opublikowane w sprawozdaniu finansowym mogą podlegać korekcie.