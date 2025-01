Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek do Davos w Szwajcarii, gdzie weźmie udział w 55. Światowym Forum Ekonomicznym. Odbędzie się ono pod hasłem "Współpraca w inteligentnym wieku", a obrady skoncentrują się na wyzwaniach dla demokracji oraz na szansach i ryzykach związanych z rozwojem nowych inteligentnych technologii.

Pobyt prezydenta w Davos ma potrwać do piątku. W ramach Forum Andrzej Duda będzie uczestniczył w wielu spotkaniach i dyskusjach z udziałem przywódców państw i światowych organizacji, a także z przedstawicielami biznesu.

Co Andrzej Duda będzie robił w Davos?

We wtorek prezydent weźmie udział w wystawie "Your Country First – Win With Us" w Domu Ukrainy, gdzie zaplanowano jego wystąpienie.

Następnie Andrzej Duda spotka się z premierem Czarnogóry Milojko Spajićem, a wieczorem z Jirzim Szmejcem - prezesem czeskiej spółki PPF Group, która prowadzi działalność w dziedzinie usług finansowych, telekomunikacji, biotechnologii, nieruchomości i inżynierii mechanicznej.

Ostatnim punktem zaplanowanym na wtorek jest udział prezydenta w obiedzie wydawanym przez szefa Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba z małżonką.

Prezydent w Polish Business Hub

W środę przed południem zaplanowano spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami mediów, a następnie jego udział w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki (IGWEL) "How to Prevent a New, Non–cooperative Normal". Także w środę prezydent Polski spotka się z prezydentem Singapuru Tharmanem Szanmugaratnamą.

W czwartek rano Andrzej Duda będzie uczestniczyć w tzw. śniadaniu ukraińskim z udziałem m.in. sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego i prezydentów Finlandii oraz Łotwy: Alexandra Stubba i Edgarsa Rinkeviczsa. Formuła spotkania zakłada, że panelistom zadaje się pytania, a całość rozmowy ma dotyczyć zarówno wsparcia Ukrainy, jak i kształtującego się nowego porządku globalnego.

Przed południem w czwartek prezydent spotka się z przedstawicielami mediów w budynku Polish Business Hub.

Forum w Davos do rozmowy o bezpieczeństwie

Przed wylotem do Davos Andrzej Duda zapowiedział, że podczas Forum - obok kwestii ekonomicznych - będzie poruszać też sprawy bezpieczeństwa oraz możliwości związane z rozpoczynającą się prezydenturą Donalda Trumpa w USA. Prezydent przekazał, że ma też zaplanowane rozmowy m.in. z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Forum w Davos zakończy się 24 stycznia.