Od stycznia 2025 roku stanowisko Dyrektora Generalnego w Diaverum Polska obejmuje Michał Kowalski – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w strategicznych sektorach ochrony zdrowia i ekspert w obszarze transformacji cyfrowej.

Michał Kowalski w ostatnich latach pracował w Vivisol Group na stanowisku Dyrektora Generalnego firmy Pallmed – wiodącego operatora zapewniającego specjalistyczną opiekę domową dla ponad 4000 pacjentów w Polsce. Firma specjalizuje się w świadczeniu zaawansowanych usług opieki domowej - wentylacji mechanicznej, żywienia dojelitowego oraz opieki paliatywnej dla dorosłych i dzieci.

Nowy Dyrektor Generalny Diaverum Polska aktywnie wspiera rozwój rynku opieki zdrowotnej, pełniąc m.in. funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. Był także inicjatorem i jednym z założycieli Organizacji Rozwoju Leczenia Żywieniowego, skupiającej lekarzy, fundacje, producentów żywności specjalistycznej oraz dystrybutorów sprzętu medycznego. Jako niezależny doradca wspierał również właścicieli, zarządy i fundusze inwestycyjne w procesach akwizycyjnych i realizacji planów strategicznych.

W latach 2018–2020 Kowalski pracował dla EMC Instytut Medyczny, sieci szpitali i klinik należących do Penta Hospitals International – jednej z największych grup tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierował restrukturyzacją największego regionu grupy w Polsce, a następnie jako Chief Commercial Officer, zarządzał sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem i rozwojem. Współtworzył także strategię rozwoju grupy na lata 2020–2024.

W 2015 roku Michał Kowalski zainicjował projekt Angel Care – pierwsze w kraju kompleksowe centrum opieki długoterminowej. Startup ten pozostaje dziś punktem odniesienia dla innych tego typu placówek. Angel Care zapewnia opiekę dla seniorów na różnych etapach starzenia się, w tym apartamenty Assisted Living poprawiające komfort samodzielnych seniorów oraz rozwiązania dla osób z demencją i chorobą Alzheimera.

Przez blisko 10 lat Kowalski związany był z Affidea, dostawcą usług diagnostyki obrazowej i radioterapii. Pełnił funkcje menedżerskie w strukturach lokalnych i regionalnych w Polsce, jednocześnie angażując się w działania na poziomie grupy. Jako uczestnik programu Lean Managementu dzielił się najlepszymi praktykami, szkolił zespoły i wdrażał inicjatywy zwiększające efektywność operacyjną w centrach Affidea w całej Europie.

„Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i kompetencje Michała Kowalskiego przyczynią się do dalszego rozwoju naszej firmy oraz do zapewnienia najwyższej jakości opieki naszym pacjentom. Michał będzie ponadto aktywnie wspierał kluczowe dla nas procesy transformacji cyfrowej. Cieszymy się, że dołączył do zespołu Diaverum Polska” – powiedział Rafael Romanini, COO Diaverum Europe.

Diaverum jest jednym z największych światowych dostawców usług nefrologicznych. Diaverum oferuje wsparcie i leczenie w zakresie: profilaktyki, dializoterapii otrzewnowej, schorzeń towarzyszących przewlekłej chorobie nerek (PChN) i przygotowania do przeszczepienia nerki. Diaverum obecne jest na polskim rynku medycznym od 2001 roku. W prowadzonych przez firmę 24 ośrodkach dializ, 17 poradniach nefrologicznych i oddziale nefrologicznym, leczonych jest ponad 9 tys. pacjentów, z czego ok. 2 tys. chorych poddawanych jest dializoterapii.