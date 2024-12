W listopadzie liczba dostarczonych przesyłek w ramach usługi ORLEN Paczka wzrosła o rekordowe ponad 80 proc. Firma przygotowała się na szczyt w najbliższych dniach, wprowadzając między innymi gwarancję dostawy przed świętami.

Pod marką ORLEN Paczka w całej Polsce działa już ponad 12 tys. punktów odbioru i nadania paczek, w tym ponad 6 tys. automatów paczkowych. Te ostatnie wybrało aż 75 proc. klientów spośród tych, którzy skorzystali z usługi w listopadzie. To ważne w kontekście ochrony klimatu – dostawy do punktów zbiorczych, ograniczające kursy ostatniej mili, są istotnym elementem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Logistyka przygotowana na gorący okres

Z pomocą usługi ORLEN Paczka dostarczane są zakupy internetowe oraz przesyłki o rozmaitym charakterze. Intensywny ruch jest spodziewany w nadchodzących dniach. Jak poinformowali przedstawiciele firmy, w odpowiedzi na potrzeby klientów gwarantuje ona dostawy w ramach usługi ORLEN Paczka do 23 grudnia dla przesyłek nadanych do 20 grudnia włącznie. Mogą one zostać odebrane przez kurierów, nadane na stacjach paliw albo w punktach partnerskich.

Aby można było to zagwarantować, niezbędne były odpowiednie przygotowania. Uruchomiono nowe centrum logistyczne w Toruniu oraz oddziały wspierające i punkty przeładunkowe, zwiększono także zatrudnienie w sortowniach.

– Dni poprzedzające święta Bożego Narodzenia to dla nas bardzo intensywny okres. Mamy świadomość, że wiele paczek, które do nas trafia, to prezenty świąteczne, które powinny dotrzeć na czas. To wyzwanie, zwłaszcza że ORLEN Paczka jest jedną z najchętniej wybieranych przez klientów usług kurierskich. Jesteśmy na to w pełni przygotowani. Nasi kurierzy będą dostarczać paczki również w niedzielę 22 grudnia i w Wigilię. Przesyłki, które zostaną nadane do 20 grudnia, będzie można odebrać jeszcze przed świętami i obdarować swoich bliskich wymarzonymi prezentami – mówi Piotr Dąbrowski, dyrektor biura logistyki ORLEN Paczka.

Przesyłki będą dostarczane do automatów paczkowych, na stacje paliw ORLEN oraz do czynnych punktów partnerskich. Oprócz tego klienci biznesowi mogą korzystać z bezpłatnego sobotniego odbioru paczek z magazynów w całej Polsce, dzięki czemu przesyłki nadane w tym dniu dotrą do punktu odbioru już w poniedziałek.

Natomiast sobotnie doręczenia działają w całej sieci już od kwietnia 2024 r. i są dostępne dla wszystkich.

Jak mówią przedstawiciele ORLENU, w standardzie klienci mają trzy dni na odbiór paczki, z możliwością przedłużenia o jeden dzień w automacie paczkowym.

Rozwój współpracy

ORLEN coraz szerzej współpracuje z podmiotami e-commerce i e-sklepami. Na przykład w październiku partnerską współpracę nawiązali ORLEN Paczka i Shoper, notowana na warszawskiej giełdzie firma dostarczająca infrastrukturę niezbędną dla handlu internetowego. Oprócz oprogramowania do prowadzenia e-sklepu oferuje ona również usługi wspierające sprzedaż. Nawiązana współpraca pozwala właścicielom sklepów obecnych na platformie Shoper na korzystanie z usługi ORLEN Paczka na dogodnych warunkach, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów. Obejmuje to również odbiór przesyłek przez kurierów – do końca 2024 r. odbywa się to bezpłatnie.

Natomiast od czerwca ORLEN Paczka jest dostępna w programie i aplikacji Allegro Delivery.

JPO