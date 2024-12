Rozwój Grupy ORLEN zależy od zrównoważonych i odpowiedzialnych działań. W budowaniu pozycji koncernu cele biznesowe są ściśle powiązane ze środowiskowymi i społecznymi. Grupa ORLEN czuje się odpowiedzialna za społeczności, dlatego prowadzi z nimi dialog oraz wspiera. Przykładem jest program „ORLEN. Jesteśmy Razem”, odpowiadający na potrzeby strażaków.

ORLEN od ponad 20 lat wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, dbając o stałą poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

– Staramy się jak najlepiej wypełniać nasze zadania społeczne, dlatego wspieramy tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Gotowość strażaków do niesienia pomocy miała szczególny wymiar podczas tegorocznej powodzi, gdy woda niszczyła domy i zagrażała ludziom. Ich wielkie zaangażowanie i poświęcenie było kolejnym świadectwem głębokiego poczucia misji. Doceniamy to, dlatego uruchomiliśmy najwyższe w historii ORLEN wsparcie dla jednostek straży pożarnej, które pozwoli im działać z jeszcze większą skutecznością – mówi Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu ORLEN.

Dwie ścieżki dla zdobycia wsparcia

Nowy program „ORLEN. Jesteśmy Razem” uwzględnia szereg rekomendacji środowiska strażackiego, przedstawicieli zarówno zawodowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja ORLEN poszerzyła możliwość wsparcia o finansowanie szkoleń, także dla kierowców, czy ubezpieczenia posiadanego sprzętu. Na realizację programu przeznaczono rekordową kwota 10 milionów złotych. Dobiegła końca bieżąca edycja, będą natomiast kolejne.

Z dofinansowania można skorzystać na dwa sposoby. Pierwsza ścieżka umożliwia zdobycie grantów na wyposażenie i szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego związanego z wypadkami drogowymi, ratownictwa chemicznego związanego z infrastrukturą gazową i naftową oraz ratownictwa związanego z powodziami oraz innymi wyzwaniami spowodowanymi przez zmianę klimatu. Grant może zostać przeznaczony również na ubezpieczenie prowadzonych działań, ubezpieczenie sprzętu i wsparcie psychologiczne strażaków. W zależności od wariantu w ramach tej ścieżki o grant mogą wnioskować jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz jednostki OSP i PSP wspierające lokalizacje, w których działa Grupa ORLEN.

Druga ścieżka przeznaczona jest dla jednostek, które planują włączyć się do KSRG. Mogą one składać wnioski o grant na zakup sprzętu oraz pokrycie kosztów szkoleń niezbędnych do spełnienia związanych z tym wymagań. Grant może zostać przeznaczony również na ubezpieczenie prowadzonych działań, sprzętu oraz wsparcie psychologiczne strażaków.

W ramach pierwszej ścieżki Fundacja ORLEN przewidziała granty w wysokości do 30 tys. zł, 50 tys. zł i 150 tys. zł, zależnie od wariantu. W drugiej ścieżce w grę wchodzi kwota do 50 tys. zł.

Ogromne zainteresowanie grantami

W zakończonej właśnie edycji programu „ORLEN. Jesteśmy Razem” dofinansowanie do zakupu sprzętu, wyposażenia oraz specjalistycznych szkoleń i pomocy psychologicznej zostało przyznane 211 jednostkom. Aż 70 proc. z nich otrzyma grant po raz pierwszy.

Rekordowa w tym roku pula środków przełożyła się na sześciokrotnie wyższą średnią kwotę grantu w porównaniu z ubiegłym rokiem i z 8 tysięcy złotych wzrosła do niemal 48 tysięcy złotych.