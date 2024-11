Grupa ORLEN wprowadza w swojej sieci w Polsce oraz w innych krajach kolejne rozwiązania przyjazne dla środowiska i wpisujące się w ideę ESG. Chodzi m.in. o ładowanie aut elektrycznych, możliwość tankowania wodoru, jak również bardziej ekologiczne mycie samochodów.

Obecnie kierowcy mogą korzystać z ponad 3,5 tys. stacji ORLEN w siedmiu krajach Europy. Pojazdy elektryczne można zasilać na 550 stacjach ładowania. Część z nich znajduje się przy stacjach paliw koncernu, jeszcze do końca roku przybędzie kilka nowych.

Zgodnie z obowiązującą strategią do końca dekady ORLEN planuje mieć 10 tys. punktów ładowania, głównie w Polsce (ponad połowę), Czechach i Niemczech. Ponad 2,7 tys. stacji w kraju zostanie wyposażone w ładowarki umożliwiające szybkie i ultraszybkie ładowanie. To jeden z priorytetów koncernu – maksymalne skrócenie czasu ładowania elektryków. Służy temu m.in. dostosowywanie urządzeń do zwiększonych pojemności baterii aut.

Nowe punkty ładowania są systematycznie oddawane do użytku wraz z pozyskaniem gotowych przyłączy energetycznych od operatorów systemu dystrybucyjnego.

Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN jest rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi. Koncern realizuje m.in. wspierany z funduszy europejskich projekt „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland”, w ramach którego w czerwcu tego roku uruchomiono stację wodorową w Poznaniu. Jest otwarta całą dobę i może z niej skorzystać każdy.

Trwają testy stacji w Katowicach. Łącznie w ramach pierwszych dwóch etapów projektu ORLEN realizuje budowę ośmiu stacji tankowania wodoru – kolejne będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej, we Włocławku – oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku.

W ramach następnego etapu projektu ORLEN zbuduje 16 ogólnodostępnych stacji rozmieszczonych na drogach sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego w Szczecinie powstanie instalacja produkcji wodoru jakości automotive, na podstawie elektrolizy wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Na ten trzeci etap projektu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland” ORLEN zyskał w tym roku rekordowe w odniesieniu do wodoru dofinansowanie w wysokości 62 mln euro.

Poza Polską koncern ma dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Czechach, w Litvinovie i Pradze. W sumie do 2030 r. planuje budowę sieci ponad 100 takich stacji dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach oraz na Słowacji.

ORLEN kupił także i testuje pierwszą lokomotywę wodorową firmy PESA. Docelowo będzie ona pracować na bocznicy zakładu produkcyjnego firmy w Płocku.

Wodór na stacje koncernu dostarczają huby wodorowe we Włocławku i w Trzebini, w ramach programu „Hydrogen Eagle”. Zakłada on budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli Grupie ORLEN na osiągnięcie do 2030 r. mocy wytwórczych wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Nowe huby wodorowe powstaną w Polsce, Czechach i na Słowacji. Zbudowana zostanie również instalacja elektrolizy, do której energia elektryczna będzie dostarczana z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Warto dodać, że ORLEN realizuje również projekty dekarbonizacyjne, polegające na optymalnej kosztowo redukcji emisji dwutlenku węgla z istniejących instalacji produkcji wodoru w grupie, m.in. poprzez realizację projektów wychwytywania, wykorzystania i magazynowania CO2 w wybranych lokalizacjach.

Po 2030 r. koncern planuje przekazywanie nadwyżek zero- i niskoemisyjnego wodoru na potrzeby innych gałęzi przemysłu, m.in. w ramach Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru. Ponadto dąży do stabilizacji systemu elektroenergetycznego poprzez wykorzystanie wodoru czy amoniaku jako magazynów energii.

Wpisujący się w zrównoważony rozwój i ideę ESG rozwój sieci stacji Grupy ORLEN dotyczy nie tylko paliw. Rośnie dostępność ekologicznych myjni automatycznych, w tym roku odnotowano rekordową liczbę ich użytkowników. Obecnie w sieci ORLEN działa 366 myjni, planowane jest jej powiększenie.

Dużym zainteresowaniem osób odwiedzających obiekty sieci ORLEN cieszą się sezonowe oferty gastronomiczne, do których poza powracającymi, sprawdzonymi pozycjami wprowadzane są wegetariańskie produkty. A wśród nowości dla klientów są wprowadzone w sierpniu do sprzedaży kubki wielokrotnego użytku.

Ekologia na stacjach Grupy ORLEN ma wiele wymiarów.

AP