„Bałtycki Grant Bioróżnorodności” to nowy program grantowy Fundacji ORLEN dla Pomorza, którego celem jest wsparcie działań na rzecz ochrony różnorodnych form życia, gatunków i ekosystemów w wodach Morza Bałtyckiego oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony środowiska Bałtyku.

Konkurs grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych (NGO), instytucji naukowych i badawczych, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów miast, szkół, stowarzyszeń i fundacji oraz wszelkiego rodzaju organizacji społecznych. Całkowita pula grantów to 4 mln zł, a wnioskodawcy mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł na inicjatywy przyczyniające się do ochrony bioróżnorodności Bałtyku.

Jak podkreśla Anna Oczoś, prezes zarządu Fundacji ORLEN dla Pomorza, ograniczanie wpływu na środowisko to jeden z filarów strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN. Fundacja ORLEN dla Pomorza jako jeden z celów swojej działalności postawiła sobie wsparcie ochrony bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.

– Program „Bałtycki Grant Bioróżnorodności” jest rozszerzeniem dotychczasowego portfolio naszych aktywności, w ramach którego – oprócz działań na rzecz społeczeństwa, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa – mocno zaangażujemy się w inicjatywy na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego, wspierając też lokalne społeczności w działaniach ekologicznych – mówi Anna Oczoś.

W programie „Bałtycki Grant Bioróżnorodności” wnioskodawcy będą mogli pozyskać środki na dofinansowanie w pięciu kategoriach.

Pierwszą z nich jest ochrona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym regeneracja kluczowych siedlisk, zachowanie lokalnych populacji rzadkich gatunków chronionych lub zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie żywych zasobów morskich. Ponadto obejmuje ona minimalizację wpływu inwazyjnych gatunków na lokalne ekosystemy, a także ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na bioróżnorodność.

Grantami wspierane będą również monitoring i badania naukowe, przyczyniające się do lepszego zrozumienia ekosystemów Morza Bałtyckiego, identyfikacji zagrożeń i opracowywania nowych strategii jego ochrony.

Na dofinansowanie mogą także liczyć wszelkie technologiczne innowacje w zakresie ochrony środowiska Bałtyku, związane z minimalizacją zanieczyszczenia, poprawą stanu plaż oraz redukcją połowów.

Kolejną kategorię stanowią wszelkie inicjatywy, służące promocji zrównoważonego rozwoju i ograniczaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko morskie.

Na wsparcie mogą też liczyć działania w zakresie edukacji ekologicznej, służące dalszemu zwiększaniu społecznej świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz w zakresie ochrony środowiska morskiego ‒ ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Pomorza.

Wnioski do programu można składać online w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Zostaną rozpatrzone do 28 lutego, a do 7 marca 2025 r. poznamy listę podmiotów, którym zostaną przyznane granty.

Misją Fundacji ORLEN dla Pomorza jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój lokalnych społeczności i środowiska. Fundacja działa od blisko 10 lat, szczególnie w miejscach, w których swoją aktywność prowadzą spółki Grupy ORLEN. Wspiera projekty sportowe dla dzieci i młodzieży. Angażuje się w inicjatywy promujące kulturę, sztukę oraz dziedzictwo narodowe. Przeznacza też środki na działalność społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację, a także bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Gdzie składać wnioski Zainteresowanie pozyskaniem środków w ramach „Bałtyckiego Grantu Różnorodności” mogą składać wnioski za pośrednictwem strony fundacjadlapomorza.orlen.pl/pl

