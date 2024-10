Przedstawiciele ORLENU oraz instytucji naukowych podpisali porozumienie o współpracy oraz powołaniu Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen.

W obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, a także innych surowców, ORLEN działa w Polsce już od kilkudziesięciu lat. Wartością dodaną Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen będą wspólne działania edukacyjne i popularyzacyjne związane z gospodarką wodorową.

Świat nauki reprezentują w porozumieniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny ‒ Państwowy Instytut Badawczy.

Biznes pod rękę z nauką

Inicjatywa zakłada wspólne prace w zakresie badań, typowania potencjalnych obszarów do prowadzenia poszukiwań złóż naturalnego wodoru w Polsce oraz rozwój technologii związanych z potencjalną eksploatacją tego surowca.

W ramach działań edukacyjnych i popularyzacyjnych planowane jest również organizowanie praktyk dla studentów, konferencji naukowych oraz wspólnych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Udział w Polskiej Inicjatywie na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen jest wyrazem zaangażowania ORLENU we wszystkie aspekty rozwoju krajowego rynku wodoru. Jak wskazuje Wiesław Prugar, członek zarządu ds. upstream ORLEN, celem strategii wodorowej Grupy jest wzmocnienie pozycji koncernu w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji, przez dystrybucję, po magazynowanie odnawialnego wodoru i jego różnorodne zastosowania przemysłowe.

Jednocześnie Wiesław Prugar podkreśla, że inicjatywa wpisuje się również w politykę Grupy ORLEN w zakresie realizowanej od lat współpracy ze środowiskami naukowymi. Wraz z wybitnymi polskimi ośrodkami naukowymi oraz badawczymi ORLEN chce rozwijać współpracę naukową i techniczną oraz wdrażać jej efekty do biznesowej praktyki.

Cenny surowiec

Jak opisuje prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wodór odgrywa kluczową rolę w przyszłości przemysłu, gospodarki i energetyki, stanowiąc nie tylko innowacyjne źródło energii, lecz także szansę na zrównoważony rozwój. W jego ocenie, w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku energii, rozwój technologii wodorowych jest niezbędny dla zapewnienia stabilności energetycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego szczególnie istotne jest kształcenie studentów w tym zakresie – przyszłych inżynierów i naukowców, którzy będą liderami transformacji energetycznej.

W poszukiwaniach złóż naturalnego wodoru inicjatywę wesprze Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Profesor Krzysztof Szamałek, dyrektor tej instytucji, wskazuje, że poszukiwanie akumulacji wodoru w skorupie ziemskiej, czyli złóż wodoru geologicznego lub naturalnego, to wyzwanie, które Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, pełniąc rolę państwowej służby geologicznej, podejmuje już od niemal dwóch lat. W ramach swoich prac geolodzy starają się określić, które horyzonty geologiczne, formacje skalne, są najbardziej perspektywiczne dla występowania wodoru naturalnego w Polsce oraz jakie są szanse na odkrycie i ekonomiczne zagospodarowanie złóż tego surowca. Profesor Krzysztof Szamałek wskazuje, że jest to ważne nie tylko z punktu widzenia transformacji energetycznej gospodarki naszego kraju. Wodór naturalny – jego geneza, źródła czy formy występowania, to także zagadnienia fascynujące dla świata naukowego. Jest to zupełnie nowy kierunek badań geologicznych, który będzie rozwijamy w ramach Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru.

Profesor Magdalena Wdowin, p.o. dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, zauważa, że biały wodór (czyli występujący naturalnie) to czysta energia dla zrównoważonej przyszłości. Surowiec, pozyskiwany w sposób naturalny, ma potencjał, by stać się jednym z kluczowych źródeł energii, wspierającym zrównoważony rozwój oraz walkę z kryzysem klimatycznym. Profesor Magdalena Wdowin ocenia, że w obliczu transformacji energetyczno-klimatycznej dywersyfikacja źródeł energii jest nieodzowna, dlatego poszukiwania złóż białego wodoru to inicjatywa konieczna i niezwykle ważna. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN będzie aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniach złóż naturalnego wodoru. Instytucja ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dokumentacji złóż, ekonomii i geologii i może wnieść istotny wkład w rozwój wiedzy oraz wytyczanie kierunków działań, które umożliwią ocenę zasobów naturalnych źródeł energii i ich dywersyfikację. To z kolei ‒ jak mówi prof. Magdalena Wdowin ‒ zbuduje zaufanie prosumentów i zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Europejski lider

ORLEN należy do grona europejskich liderów w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej i znaczących producentów wodoru. Spółka rozwija infrastrukturę związaną z paliwami wodorowymi, realizując Strategię Wodorową Grupy ORLEN. Do 2030 roku koncern planuje budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii, oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie ok. 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tys. t rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej oraz powołaniu Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen podpisano podczas konferencji Dzień Naturalnego Wodoru, która zgromadziła w AGH środowisko eksperckie oraz była okazją do omówienia najważniejszych wyzwań związanych z poszukiwaniem oraz wdrożeniem rozwiązań wodorowych.

AP

Materiał z serwisu partnerskiego Biznes i Klimat