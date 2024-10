DEI (Diversity, Equity, and Inclusion – Różnorodność, Równość i Włączenie) to termin, który w ostatnim dwudziestoleciu zyskał popularność w sferze biznesowej. Każdą z wartości wchodzących w skład DEI, możemy rozpatrywać odrębnie, jednak wszystkie trzy wpływają na siebie – są jak drzewo mające jeden pień, ale trzy potężne odrębne konary. Dzięki perspektywie różnorodnościowej firmy mogą docenić specyfikę różnych grup konsumentów i stworzyć produkty, które będą odpowiadać na ich potrzeby. Jest ona istotna także dla samej organizacji. Dzięki niej w procesie rekrutacyjnym możemy odpowiednio zaprezentować się jako atrakcyjny pracodawca i znaleźć na rynku kandydatów o wielu talentach, którzy w innych sytuacjach nie zdecydowaliby się na przyjście do naszej firmy.

Zarządzanie różnorodnością to podejście zakładające, że różnorodność w miejscu pracy przyczynia się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych – niejednolite zespoły przynoszą różne perspektywy i pomysły, co sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

– W Żabce od lat konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach, takich jak ambicja, otwartość, odpowiedzialność i wiarygodność. Zaufanie do firmy jest efektem naszych działań i buduje wiarygodność procesów, w których uczestniczą pracownicy. Nasza Polityka Płacowa zapewnia, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych wyników oraz wpływu na organizację. W zespołach tworzących naszą organizację cenimy pomysłowość i świeże spojrzenie, które zapewnia różnorodność doświadczeń i kompetencji zatrudnianych osób. W ten sposób możemy sprostać ambitnym wyzwaniom biznesowym, przed którymi stoimy i skutecznie budować naszą przewagę konkurencyjną – podkreśla Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer (CPO).

Żabka dba także o integrację wszystkich osób w miejscu pracy, poprzez wdrażanie odpowiednich zasad i udział w inicjatywach ją promujących. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, dodatkowo w 2021 r. przyjęliśmy Politykę Równości, która pozostaje istotnym punktem odniesienia naszych działań. Zrealizowaliśmy badanie Inclusion Index, które pozwoliło nam zrozumieć percepcję pracowniczą dotyczącą równego i włączającego traktowania.

Każda zatrudniona osoba przechodzi obowiązkowe szkolenia, które pozwalają na lepsze zrozumienie wartości i kultury organizacyjnej firmy. Dzięki temu tematyka równości jest ważnym elementem kształcenia i wdrażania pracowników i pracownic w pracę w naszej organizacji.

W ostatnich latach, a szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, mamy coraz więcej migrantów, którzy często chcą w Polsce budować swoją przyszłość i karierę. Dzięki naszemu otwartemu podejściu już blisko 500 osób pochodzenia ukraińskiego prowadzi własne biznesy w ramach franczyzy Żabki, a w Centrali i centrach logistycznych firmy, na różnych stanowiskach, zatrudniamy wiele osób innego pochodzenia niż polskie.

Dążymy także do zniwelowania barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz luki płacowej. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na świecie, w których faktycznie nie ma różnic w zakresie płacy za równą pracę oraz pierwszą polską firmą z certyfikacją EQUAL-SALARY – wskazującą równość płac w organizacji bez względu na płeć, w oparciu o wytyczne ONZ.

– Siła Grupy Żabka polega na budowaniu i pielęgnowaniu relacji pomiędzy pracownikami. Bardzo uważnie wsłuchujemy się w potrzeby każdego z nich, tak aby każda z osób zatrudnionych w naszej firmie miała poczucie sensu wykonywanych zadań oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. To buduje zaufanie do organizacji i przekłada się wprost na wysoki poziom zaangażowania naszych pracowników w realizację codziennych działań – wskazuje Jolanta Bańczerowska.

W tym roku, drugi raz z rzędu, jako jedyna polska organizacja znaleźliśmy się w światowej czołówce 60 najlepszych firm (z 276 badanych), w których w ub.r. ponad 70% pracowników zaangażowanych było w działania przedsiębiorstwa (średnia światowa wynosiła jedynie 23%), za co ponownie otrzymaliśmy nagrodę Instytutu Gallupa.

– Nagroda Gallup Exceptional Workplace Award 2024 dla Grupy Żabka jasno pokazuje, że zaangażowanie pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na rozwój firmy. Ich działalność na rzecz nieustannego zwiększania zaangażowania swoich zespołów zasługuje na najwyższe uznanie. Gratulujemy wszystkim w Żabce tego wyjątkowego osiągnięcia – zaznacza Jon Clifton, Prezes Instytutu Gallupa.

Żabka została wyróżniona w rankingu Diversity Leaders 2024 dziennika Financial Times, zajmując zaszczytne miejsce na podium wśród polskich organizacji. Końcowa lista powstała na podstawie niezależnego badania, obejmującego ponad 100 000 pracowników z 16 krajów, co potwierdza naszą silną pozycję w gronie europejskich liderów różnorodności.

Dodatkowo, Grupa Żabka zajęła 2. miejsce w prestiżowym rankingu Top 100 Global Most Loved Workplaces® 2024, opublikowanym przez amerykański tygodnik Newsweek. Wyróżnienie to jest efektem konsekwentnego budowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach i otwartej komunikacji, co czyni nas jednym z najbardziej lubianych miejsc pracy na świecie.

Wszystkie zdobyte nagrody i wyróżnienia są efektem konsekwentnie realizowanego podejścia do zarządzania różnorodnością w Grupie Żabka. Pokazują, że organizacja dba o osoby pracujące, uwzględniając ich potrzeby i różnice, rozpoznaje i pomaga rozwijać potencjał każdego, tworząc jednocześnie środowisko oparte na współpracy i dzieleniu się doświadczeniem.