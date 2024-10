Jak podejść do cyfryzacji, by przyniosła maksymalną wartość biznesową? Jakie są plany Polski w zakresie cyfrowej gospodarki i innowacji oraz jakie znaczenie mają dla przedsiębiorców? W jaki sposób globalne wydarzenia, takie jak wybory w USA czy zmiany gospodarcze we Francji i Niemczech, wpływają na polski rynek? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas Symfonia Digital Day. Można się rejestrować na to wydarzenie.

Jak podejść do cyfryzacji, by przyniosła maksymalną wartość biznesową? Jakie są plany Polski w zakresie cyfrowej gospodarki i innowacji oraz jakie znaczenie mają dla przedsiębiorców? W jaki sposób globalne wydarzenia, takie jak wybory w USA czy zmiany gospodarcze we Francji i Niemczech, wpływają na polski rynek? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas Symfonia Digital Day. Można się rejestrować na to wydarzenie. Co drugi polski przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność – tak wynika z najnowszego badania „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia"Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyzwaniem okazują się często brak wiedzy, narzędzi i środków, co utrudnia rozpoczęcie lub dalsze rozwijania procesów digitalizacji. Aby wspierać MŚP w drodze do cyfrowego rozwoju, Symfonia, producent oprogramowania dla biznesu, organizuje konferencję Symfonia Digital Day. Wydarzenie, skierowane do właścicieli firm oraz wyższej kadry zarządzającej, odbędzie się 5 listopada 2024 roku w Warszawie oraz online. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Digital Poland. Program konferencji składa się z sekcji tematycznych, kluczowych dla właścicieli firm i wyższej kadry zarządzającej MŚP w dobie transformacji cyfrowej: BIZNES I CYFRYZACJA: Strategia cyfryzacji MŚP.

Strategia cyfryzacji MŚP. BIZNES I ROZWÓJ: Predykcje ekonomiczne.

Predykcje ekonomiczne. CELE VS WYNIKI: Zyski z cyfryzacji mierzone wskaźnikiem ROI.

Zyski z cyfryzacji mierzone wskaźnikiem ROI. BIZNES I PRAWO: Znaczenie europejskiej agendy digitalizacji dla polskiego przedsiębiorcy.

Znaczenie europejskiej agendy digitalizacji dla polskiego przedsiębiorcy. BIZNES I CYBERBEZPIECZEŃSTWO: CyberTarcza – jak zabezpieczyć biznes przed cyfrowymi zagrożeniami

CyberTarcza – jak zabezpieczyć biznes przed cyfrowymi zagrożeniami LIDER PRZYSZŁOŚCI: Jak definiować przywództwo w dobie zmian technologicznych? Zwieńczeniem wydarzenia będzie prelekcja poświęcona roli lidera i spójnemu przywództwu w dobie transformacji cyfrowej. – Cyfryzacja stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla MŚP. Dla wielu przedsiębiorców transformacja cyfrowa jest warunkiem przetrwania na rynku. Automatyzacja procesów, cyfrowe zarządzanie dokumentami czy wdrożenie rozwiązań chmurowych rewolucjonizują działalność firmy, zwiększając jej wydajność i ograniczając wydatki. Jednak mimo tego potencjału, wielu przedsiębiorców obawia się wysokich kosztów wdrożeń technologicznych, braku odpowiednich zasobów w zespole oraz ryzyka niepowodzenia transformacji cyfrowej. Podczas konferencji 5 listopada chcemy pokazać, jak zmieniać wyzwania w szanse na wzrost – komentuje Piotr Ciski, CEO Grupy Symfonia. Konferencja Symfonia Digital Day, poza dostarczeniem merytorycznej wiedzy, będzie też przestrzenią wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w gronie właścicieli firm, osób zarządzających i ekspertów. Do wzięcia udziału w wydarzeniu konieczna jest rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie: symfonia.pl/blog/digital-day