Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli zrównoważonego rozwoju. Celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Droga do jego osiągnięcia została określona w strategii oraz Polityce klimatycznej, którą realizuje koncern.

Zdając sobie sprawę z pilności działań i znaczenia kryzysu klimatycznego, Grupa ORLEN podejmuje proaktywne działania, aby stawić czoła temu globalnemu wyzwaniu. W 2020 r., jako pierwsza firma z branży paliwowo-energetycznej w regionie, opracowała strategię dekarbonizacji, podejmując zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Ta fundamentalna decyzja jest podstawą dla bieżących wysiłków ORLEN na rzecz globalnej transformacji na gospodarkę niskoemisyjną.

Kompleksowe podejście

Wszystkie spółki należące do Grupy ORLEN realizują Politykę klimatyczną – skondensowany plan działań, którego kluczowym założeniem jest dojście do neutralności klimatycznej. Koncern sukcesywnie do niego dąży, realizując projekty dekarbonizacyjne oraz zwiększające moce w odnawialne źródła energii, zakładające rozwój energetyki wiatrowej na morzu i lądzie, fotowoltaiki, biogazu i biometanu, biopaliw, elektromobilności, a także paliw alternatywnych, w tym m.in. wodoru.

Grupa ORLEN jako wiarygodny partner dla inwestorów oraz innych interesariuszy realizuje zamierzone cele, dostarczając energię w regionie Europy Środkowej, równocześnie troszcząc się o swoje otoczenie, środowisko naturalne i rozwój alternatywnych źródeł energii. Prace nad Polityką klimatyczną, po połączeniu ORLENU z PGNiG, Lotosem i Energą, pozwoliły na wypracowanie wspólnych priorytetów i określenie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Grupa ORLEN, lecz także branża paliwowo-energetyczna (oil & gas). Polityka klimatyczna wskazuje założenia strategii i propozycje działań, mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat.

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN, oprócz tego, że obejmuje inicjatywy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej i integrację odnawialnych źródeł energii we wszystkich obszarach działalności, zawiera także Politykę bioróżnorodności. Określa ona zasady postępowania dla zachowania różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego rozwoju modelu biznesowego, a jej realizacja chroni i promuje zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

Inwestycje na morzu i lądzie

Kluczową inwestycją, w której cele Polityki klimatycznej mają swoje odzwierciedlenie, jest budowa pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku. Baltic Power, który w 2026 r. włączy do systemu prawie 1,2 GW mocy z OZE, jest realizowany przez Grupę ORLEN wspólnie z kanadyjskim partnerem Northland Power. Instalacja fundamentów farmy rozpoczęła się w tym roku. W przyszłym, na farmie stanie 76 turbin wiatrowych Vestas o jednostkowej mocy 15 MW. Baltic Power będzie w stanie wyprodukować zrównoważoną energię, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w kraju i uniknąć emisji ok. 2,8 mln t dwutlenku węgla rocznie. Co warte podkreślenia, budowa morskiej farmy wiatrowej wiąże się nie tylko z samym tworzeniem infrastruktury, lecz także bazy serwisowej w Łebie, która będzie centrum operacyjnym odpowiedzialnym za utrzymanie farmy w czasie jej pracy, zatem przez minimum 25 lat.

Koncern realizuje też inne inwestycje w offshore. W 2023 r. Grupa uzyskała koncesję na budowę kolejnych pięciu farm wiatrowych na Bałtyku. Ich łączna moc wyniesie ok. 5,2 GW. To wystarczająca ilość do zasilenia prawie 8 mln gospodarstw domowych. Cztery z pięciu lokalizacji decyzją ministra infrastruktury, znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu. Piąta będzie położona na Ławicy Słupskiej na granicy z miejscem, gdzie powstaje farma Baltic Power.

Grupa ORLEN poszerza portfel inwestycyjny w OZE, inwestując także w lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaikę. W sierpniu 2023 r. należąca do Grupy spółka ORLEN Wind 3 podpisała z EDP Renewables Polska przedwstępną umowę nabycia dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w województwie lubuskim i wielkopolskim o łącznej mocy 280 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 26 MW, która znajduje się w województwie łódzkim. To jedna z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy. Po sfinalizowaniu zakupu moce wytwórcze Grupy ORLEN, pochodzące z odnawialnych źródeł, powiększą się niemal o 30 proc.

Partner