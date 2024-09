Już po raz trzeci Lidl Polska podsumował swój wpływ na krajową gospodarkę, zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Wśród ważnych wątków jest wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej.

Sieć Lidl działa w naszym kraju od 22 lat i jest dziś 9. największą firmą pod względem przychodów[1]. Jej sukcesywny rozwój sprawia, że w coraz większym stopniu oddziałuje ona na gospodarkę. We współpracy z firmą doradczą Deloitte podsumowano, jak ten wpływ wyglądał w 2023 r.

Oddziaływanie firmy zostało zmierzone w trzech kanałach: utrzymanie i rozwój sieci sklepów, obsługa popytu finalnego konsumentów oraz wspieranie eksportu polskich wyrobów w ramach marek własnych Lidl. Wpływ zbadano w trzech wymiarach: bezpośrednim, wynikającym z działalności podstawowej firmy, pośrednim, generowanym wśród dostawców oraz podmiotów z firm i branż powiązanych, oraz indukowanym, generowanym poprzez wydatki pracowników firmy oraz podmiotów powiązanych. Branżami, które najsilniej korzystają z efektów pośrednich i indukowanych generowanych przez Lidl są: finansowa, ubezpieczeniowa, nieruchomości, hotelowa, gastronomiczna, usług komunalnych czy transportowych i magazynowych.

Pomiar wpływu przeprowadzono w obszarach: wartości dodanej, wygenerowanej dzięki działalności pośredniej i bezpośredniej Lidla, zatrudnienia oraz dochodów gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o pierwszy z tych obszarów, to wygenerowana wartość w 2023 r. wyniosła 10,1 mld zł.

– Z tego 5,4 mld zł powstało w samej spółce, a 4,7 mld zł u jej dostawców i dzięki pensjom wypłaconym zespołom pracowniczym – powiedział Michał Nowaczyk, członek zarządu Lidl Polska.Dla zobrazowania:mowa o kwocie, która sfinansowałaby koszt budowy drugiej linii metra oraz jest wyższa niż wartość refundacji leków przez NFZ w ubiegłym roku.

Tworzenie miejsc pracy jest jedną z ważnych kategorii wpływu działalności sieci na otoczenie ekonomiczno-społeczne, co dotyczy nie tylko wymiaru bezpośredniego (zatrudnianie swoich pracowniczek i pracowników), ale także pośredniego oraz indukowanego (generowanie zatrudnienia w związku z popytem na produkty i usługi swoich dostawców i poddostawców).

W 2023 r. dzięki działalności Lidla utrzymano i stworzono ok. 52,4 tys. etatów, w tym niemal 24,9 tys. bezpośrednio w firmie.

– Z tego tytułu firma zapewniła dochody na poziomie 2,5 mld zł, z czego 1,4 mld zł zostało wypłacone bezpośrednio przez sieć. Efekt pośredni wyniósł 496 mln zł, a indukowany 655 mln zł – wyliczył Michał Nowaczyk.

Przyniosło to 2,7 mld zł dochodów podatkowych i składkowych budżetowi państwa, samorządom, ZUS i NFZ. Jak wynika z raportu „Wpływ sieci Lidl na krajową gospodarkę w 2023 r.”, największy udział w odprowadzonych podatkach i daninach miał VAT – 675 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się składki ZUS – 546 mln zł, a na trzecim podatek od sprzedaży detalicznej – 497 mln zł.

Lidl wpływa także na krajową gospodarkę dzięki sukcesywnemu rozwojowi eksportu polskich produktów. Jest to możliwe dzięki obecności sieci w 31 krajach. W ubiegłym roku sprzedaż zagraniczna towarów ponad 300 polskich producentów za pośrednictwem sieci sięgnęła niemal 6,5 mld zł wobec 5,4 mld zł rok wcześniej. Od 2018 r. jest to w sumie 25 mld zł, czyli więcej niż łączne nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w latach 2020–2021.

– W kolejnych latach zamierzamy utrzymać osiągniętą dynamikę wzrostu. O ile w ubiegłych latach wzrost wartości był napędzany przez inflację, to w tym roku przyczynia się do tego też wzrost liczby eksportowanych towarów – powiedział Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

Przedstawiciele Lidla wskazali, że wśród popularnych produktów eksportowanych z Polski znajdują się: mięso i wędliny, nabiał oraz pieczywo. Te towary trafiają do Rumunii, Czech, Słowacji, na Węgry, Litwę, Łotwę, do Bułgarii czy Wielkiej Brytanii.

Jak podkreślili przedstawiciele firmy, Polska ma się stać hubem eksportowym produktów Lidla. Czeka w związku z tym na kolejnych zainteresowanych współpracą dostawców.

Lidl podsumował także, ile wydał na towary i usługi od polskich dostawców. W 2023 r. było to w sumie 23,3 mld zł, z czego 2,6 mld zł stanowiły zakupy na potrzeby samego Lidla, a 20,7 mld zł to wartość towarów, które dzięki sieci trafiły do polskich konsumentów.

[1] według Listy 500 „Rzeczpospolitej”, 17.05.2024 r.