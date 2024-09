Czy jesteśmy gotowi na zieloną przyszłość? Jak możemy przyczynić się do efektywnej transformacji ekologicznej?O rewolucji, od której nie ma już odwrotu oraz o gruntownych działaniach na rzecz tej transformacji, rozmawiamy z Luizem Hananią, Prezesem Zarządu Grupy Veolia w Polsce.

„Świat nie może czekać. Jak możemy wspólnie przyspieszyć ekologiczną transformację?” – pod takim hasłem odbyła się debata zorganizowana przez Veolię podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tak więc - co zrobić, aby przyspieszyć transformację ekologiczną?

Zacznijmy od tego, że czas uświadomić sobie, iż od zielonej rewolucji nie ma odwrotu. Słowo „rewolucja” jest nieprzypadkowe - konieczne są zdecydowane działania. Debata Veolii poświęcona była tej pilnej potrzebie przyspieszenia transformacji ekologicznej. Zależało nam, aby porozmawiać o konsekwencjach zaniechań, działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz korzyściach transformacji, która musi być ekologiczna i sprawiedliwa, oparta na innowacjach, synergiach i cyfrowych rozwiązaniach. To była merytoryczna wymiana doświadczeń między biznesem, samorządami i światem nauki. Biznes, we współpracy z publicznymi, lokalnymi i krajowymi instytucjami, musi zaoferować skuteczne rozwiązania. Starania dwóch podmiotów nie wystarczą. Kluczowe jest stworzenie szerokiej koalicji dla ochrony klimatu. Tylko wspólny wysiłek może przynieść sukces.

Veolia konsekwentnie dąży do bycia katalizatorem ekologicznej transformacji. Ta debata to kolejny krok na drodze do tego celu. Naszą ambicją jest wytyczanie ścieżek dla innych z branży w obszarze innowacji, poprawy efektywności energetycznej i dekarbonizacji. Zachęcamy naszych partnerów i przedstawicieli władz państwa, naukowców oraz samorządowców do podjęcia działań i współpracy.

Jak ułatwić finansowanie działań przyspieszających transformację ekologiczną?

Planujemy globalnie zainwestować 4 mld euro w rozwój, z czego 2 mld przeznaczymy na kluczowe obszary, takie jak: dekarbonizacja, odnawianie zasobów i usuwanie zanieczyszczeń. Jest to nasz realny wkład w transformację ekologiczną, obejmujący m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości wody, rozwój technologii. Niemniej jednak, nasz wysiłek i innych firm powinien spotykać się z wysiłkiem podmiotów publicznych oraz konsumentów. Veolia i inne przedsiębiorstwa, które przyjmą podobnie ambitne plany, będą musiały ponieść ogromne koszty. Wsparcie państwa jest niezbędne, jeśli myślimy o utrzymaniu konkurencyjności wobec przedsiębiorstw zagranicznych, głównie spoza UE, które są mocno wspierane przez swoje rządy.

Co ważne, istnieje potencjał do zacieśnienia współpracy między rządem a prywatnym biznesem

w obszarze transformacji energetycznej. Zwiększenie aktywności w przyznawaniu pomocy publicznej oraz pełniejsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez Komisję Europejską mogłyby przynieść wymierne korzyści dla finansowania. Dzięki unijnym regulacjom Polska ma świetną okazję do przyspieszenia działań legislacyjnych. Widzimy potencjał do stworzenia nowych przepisów, które mogłyby uprościć i zwiększyć wsparcie dla podmiotów zaangażowanych w dekarbonizację.

Skala inwestycji, które związane są z zieloną transformacją, jest ogromna, ale pamiętajmy, że nie możemy skupiać się tylko na aspekcie kosztów, bo wtedy utracimy szerszą perspektywę – tę o zrównoważonej przyszłości, otwierającej nowe możliwości rozwojowe, biznesowe i społeczne.

Czy zauważalne są zmiany w świadomości społecznej dotyczące fundamentalnej wartości, jaką jest ekologia?

Veolia opublikowała raport „Barometr ekologicznej transformacji”, czyli badanie opinii publicznej, które analizuje działania oraz przeszkody w transformacji ekologicznej. Wynika z niego, że aż 70% Polaków czuje się narażonych na ryzyko związane ze zmianami klimatu lub zanieczyszczeniem środowiska. 61% uważa, że bierność będzie kosztować więcej niż działania na rzecz środowiska. Wyniki badania pokazują, że opinii publicznej zależy na działaniach proekologicznych.

Świat nie może czekać, ale i nie chce. Społeczeństwo jest już gotowe na rewolucję, bo wzrosła świadomości społeczna. Ekologia przestała być tylko modnym sloganem - stała się fundamentalną wartością determinującą kierunek rozwoju społecznego. Wysiłki na rzecz transformacji energetycznej mają szerokie poparcie społeczne.

Podczas debaty przedstawiono strategiczny program Veolii - GreenUp. Jaki jest jego cel?

Przygotowaliśmy w Grupie Veolia globalny program GreenUp na lata 2024-2027. To strategia, która pomoże nam przyśpieszyć. Między innymi to dzięki niej wprowadzamy kolejne rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń, regenerację zasobów i dekarbonizację gospodarki – dotyczy to naszych własnych aktywów, ale i naszych partnerów: przemysłu, budynków, miast. Docelowo w 2030 roku chcemy całkowicie wyeliminować węgiel ze swoich instalacji, a najpóźniej w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Koncentrujemy się na swoich rozwiązaniach o dużym wpływie, najbardziej istotnych i transformacyjnych w obszarze wody, energii i odpadów.

GreenUp to potwierdzenie naszego zaangażowania w budowę bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości. W Polsce jesteśmy kluczowym partnerem dla przemysłu i miast, wspierając je w dążeniu do osiągnięcia celów klimatycznych i środowiskowych. Jesteśmy gotowi na przyspieszenie transformacji ekologicznej.