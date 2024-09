Port Gdańsk we współpracy z kontrahentami organizuje misję gospodarczą i konferencję pn. „Business Mixer 2024”, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Ho Chi Minh City w Wietnamie. Będzie to już trzecia edycja wydarzenia, którego ideą jest łączenie biznesów z różnych stron świata. To doskonała okazja dla polskich firm do zaprezentowania swojej oferty i nawiązania owocnych kontaktów na rynku wietnamskim liczącym ponad 98 mln konsumentów – potencjalnych nabywców polskich produktów.

Największy port morski w Polsce i okno na świat dla eksporterów postawił sobie za cel łączenie biznesów.

/> />

- Chcemy być strategiczną platformą dla polskich firm, które planują rozwijać swój biznes międzynarodowo i wejść na nowe rynki, zwłaszcza te azjatyckie. Sprawdziło się to podczas poprzedniej edycji Business Mixera i zaowocowało nowymi kontraktami z firmami koreańskimi. Liczymy, że w tym roku otworzymy nowy rozdział we współpracy polskich i wietnamskich przedsiębiorców. Zależy nam na tym, by organizowana przez nas konferencja stanowiła płaszczyznę do budowania dobrych relacji biznesowych, zacieśniania już istniejących oraz podkreślania roli Polski jako atrakcyjnego partnera biznesowego – przekonuje Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk.

W ramach Business Mixera odbędą się debaty poświęcone możliwości zacieśnienia współpracy handlowej między Polską a Wietnamem; strategiom i najlepszym praktykom polskich firm działających w Azji Południowo-Wschodniej; logistyce i połączeniom morskim pomiędzy Europą i Azją; zrównoważonemu rozwojowi w kontekście transformacji energetycznej i wzrostu gospodarczego, a także rynkowi pracy w Wietnamie i Polsce. Z punktu widzenia biznesu najważniejsze są jednak spotkania z partnerami wietnamskimi.

Made in Vietnam

Ho Chi Minh City (dawniej Sajgon) jest największym centrum biznesu i najbardziej zatłoczonym miastem w Wietnamie (liczy ok. 9,3 mln mieszkańców).

Rynek wietnamski nabiera coraz większego znaczenia i coraz bardziej otwiera się na świat. Wietnamska socjalistyczna gospodarka rynkowa oparta jest przede wszystkim na eksporcie i produkcji przemysłowej. Dziś jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Azji Południowo-Wschodniej. W gospodarce światowej Wietnam zajmuje 36. miejsce, a jego PKB za 2022 r. wyniosło ponad 408 mld USD.

Wietnam jest szansą dla polskiego biznesu. W ub.r. eksport z Polski do Wietnamu wzrósł o blisko 20 proc. w porównaniu z 2022 r. Towary o największej dynamice wzrostu eksportu to: ryby, podroby, mleko, śmietana, mięso drobiowe, papier, maszyny i urządzenia mechaniczne.

Ale Polska eksportuje do Wietnamu również sprzęty elektroniczne, wyroby przemysłu chemicznego (w tym farmaceutyki i kosmetyki). W imporcie dominują wyroby i urządzenia elektryczne i elektroniczne, obuwie, odzież oraz produkty rolno-spożywcze (jak kawa czy owoce).

- Rynek wietnamski jest bardzo perspektywiczny. W ciągu minionych kilku lat polsko-wietnamskie relacje gospodarcze uległy znaczącej intensyfikacji, widać to zarówno w statystykach dotyczących wymiany handlowej, jak i wzajemnych inwestycji. Obecnie Wietnam jest też największym partnerem handlowym Polski wśród krajów Stowarzyszenia Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) z 2020 roku, która zakłada wyeliminowanie ponad 99 proc. ceł na towary handlowe obu stron, stanowi dodatkową szansę dla polskich i wietnamskich przedsiębiorców na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy krajami. Dlatego już teraz każdy polski przedsiębiorca, który jeszcze nie eksportuje swoich produktów do Wietnamu, a bierze to pod uwagę, powinien rozpocząć na szerszą skalę rozpoznanie tego rynku– wyjaśnia Piotr Harasimowicz, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Ho Chi Minh City.

Dla polskiego przedsiębiorcy i eksportera towarów do Wietnamu ważne będzie zapowiadane zniesienie w 2024 roku opłat celnych na wołowinę i na produkty mleczarskie w całości. Z tego samego powodu od roku 2026 będzie miał szanse wzrosnąć eksport wyrobów spirytusowych i win. W 2028 będą zniesione cła na przetwory spożywcze, w tym dżemy, konfitury owocowe i soki.