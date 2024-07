Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układ, kończący postępowanie restrukturyzacyjne spółki Nextbike Polska. Polski lider w zakresie współdzielonych miejskich rowerów publicznych zamierza teraz w pełni skupić się na spłacie dotychczasowych zobowiązań oraz rozwoju usług w Polsce, jak i za granicą.

Proces restrukturyzacyjny Nextbike rozpoczął się latem 2020 roku, będąc pokłosiem trudnej sytuacji finansowej spółki, spowodowanej m.in obostrzeniami pandemicznymi. Spółka już w 2022 roku zdobyła zgody 93% wierzycieli na zakończenie restrukturyzacji, ale dopiero teraz sąd ostatecznie wydał wyrok pozwalający zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup, obejmujących poszczególne kategorie interesów. W zależności od grupy, spłaty zobowiązań nastąpią od 3 do 8 lat.

To dla nas wyjątkowy dzień. Po czterech latach intensywnych negocjacji z wierzycielami i partnerami biznesowymi oraz licznych prac nad optymalizacją biznesu, udało nam się pomyślnie zakończyć proces restrukturyzacji. Nextbike oficjalnie wraca na stabilną ścieżkę wzrostu. Przed restrukturyzacją nasze całkowite wierzytelności wynosiły 66,7 miliona złotych, z czego umorzono 42 miliony złotych, w tym blisko 15 milionów złotych w formie SWAP-a na akcje dla jednego z akcjonariuszy, TIER Mobility, co zwiększy jego zaangażowanie w spółkę. Dodatkowo, w trakcie postępowania spłaciliśmy już blisko 4 miliony PLN. Wyraźnie świadczy to o ciężkiej pracy całego naszego zespołu, który od tej pory może w pełni skupić się na rozwoju naszego biznesu na rynku współdzielonej mobilności miejskiej – komentuje Konrad Kowalczuk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Nextbike

W ostatnich latach Nextbike umocnił swoją pozycję na rynku polskiej współdzielonej mobilności. W 2023 r. spółka zmodernizowała system Veturilo, wprowadzając ponad 3000 rowerów nowej generacji typu SmartBike 2.0. W 2024 r. Nextbike unowocześnił także szereg mniejszych systemów w Częstochowie, Ciechanowie, Koninie czy Żyrardowie. Ponadto firma wróciła po niemal 5 latach przerwy na ulice Łodzi oraz uruchomiła Metrorower na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To trzeci największy w Europie system rowerowy, który od 1 sierpnia będzie liczyć 7000 rowerów, 924 stacje na terenie 31 gmin.

Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom, pracownikom i klientom za nieocenione wsparcie, jakie nam okazali podczas całego procesu restrukturyzacji. W tym czasie skutecznie usprawniliśmy wiele procesów, umacniając naszą pozycję na rynku dzięki projektom takim jak zmodernizowane Veturilo, wprowadzenie Metroroweru i nasza ponowna obecność w Łodzi. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost dynamiki pozyskiwania nowych kontraktów projektowych, a stabilizacja naszej pozycji na rynku umożliwi realizację kolejnych ambitnych projektów i dalsze generowanie zysków. Teraz, z solidną podstawą, możemy intensywniej rozwijać miejską mobilność i wciąż podnosić jej jakość – mówi Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Nextbike.

Jak wynika z informacji spółki, planuje ona dalsze poszerzanie oferty dla polskich samorządów z zakresu rowerów publicznych, rozwój oferty reklamowej dla partnerów komercyjnych oraz budowę innowacyjnych usług dla innych rynków grupy Nextbike z zakresu produkcji, recyclingu części zamiennych, obsługi klienta czy rozwoju technologii informatycznych.