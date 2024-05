Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm, według rankingów „Financial Times” Executive Education 2024.

Dziennik „Financial Times” opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych, oferujących otwarte i zamknięte programy rozwojowe. W obu rankingach znalazła się tylko jedna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej, potwierdzając tym samym, że Akademia Leona Koźmińskiego to najlepszy w regionie partner rozwojowy – zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

W opublikowanych dziś rankingach „Financial Times” (Custom Executive Education oraz Open-Enrolment Executive Education) Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się obok wiodących uczelni z US (m.in. University of Michigan), UK (m.in. London Business School, University of Oxford, University of Cambridge) oraz Holandii czy Francji, wyróżniających się w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm. Uczelnia potwierdza tym samym pozycję lidera – w rankingach znajduje się jako jedyna z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Obecność w opublikowanych dziś rankingach to kolejny dowód na rosnącą wagę współpracy uczelni z biznesem oraz potwierdzenie strategicznego kierunku działania.

Ranking „Financial Times” Custom Executive Education 2024

Pierwszy opublikowany dziś ranking – Custom Executive Education – obejmuje uczelnie z całego świata, wyróżniające się w realizacji programów rozwojowych dla firm. Krytycznej ocenie i analizie poddane zostały zamknięte szkolenia dla biznesu, uwzględniające specyficzne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się organizacje. Akademia Leona Koźmińskiego utrzymała swoją zeszłoroczną pozycję, potwierdzając tym samym jakość szytych na miarę programów, wspierających rozwój liderów, zespołów oraz zarządów.

Jedną z firm, które zdecydowały się na ofertę Akademii, jest Tide Software, jeden z wiodących w kraju dostawców platform komunikacyjnych CPaaS oraz operator telekomunikacyjny dla biznesu. Liderzy firmy wzięli udział w szytym na miarę programie rozwijającym kompetencje zarządcze.

Jolanta Hryniewicka, wiceprezes zarządu Tide Software podkreśla: W spółce technologicznej i tak szybko rozwijającej się branży, znalezienie odpowiedniego partnera edukacyjnego, który rozumie specyfikę globalnego rynku i jest w stanie dostosować program rozwojowy do kontekstu i konkretów biznesowych, było kluczowe. Tutaj mamy połączenie najnowszych strategii menedżerskich i innowacyjnych praktyk biznesowych. Dzięki współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, podnosimy kompetencje naszych liderów, przygotowujemy ich do roli menedżerskiej. Niezależnie od koniunktury inwestujemy w rozwój liderów, a nie tylko w ich promowanie. Inwestycja w studia na Akademii przekłada się na wzrost świadomości i pewności menedżerów w pełnieniu swojej roli, wzrost zaangażowania zespołów i w efekcie mniejszą, jednocyfrową rotację, czyli poniżej średniej rynkowej.

Ranking „Financial Times” Open-Enrolment Executive Education 2024

Drugi opublikowany dziś ranking – Open-Enrolment Executive Education – obejmuje szkoły biznesu wyróżniające się w prowadzeniu otwartych programów rozwojowych, takich jak studia podyplomowe. Akademia Leona Koźmińskiego awansowała w tym rankingu o pięć miejsc względem zeszłego roku, podkreślając swoją obecność obok uczelni takich jak HEC Paris, IESE, London Business School, Insead oraz ESCP.

Jesteśmy dumni, że Akademia Leona Koźmińskiego ponownie została uznana za najlepszego w Europie Środkowo-Wschodniej partnera w edukacji dla klientów indywidualnych i biznesowych – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej, Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów. – Stabilna pozycja w rankingach obejmujących najlepsze programy rozwojowe dla biznesu oraz studia podyplomowe z całego świata potwierdza, że spełniamy globalne standardy i oferujemy podejście idealnie dopasowane do zmieniającego się otoczenia oraz potrzeb – zarówno menedżerów, jak i organizacji.

Dla wszystkich poszukujących programów rozwojowych – zarówno z myślą o sobie, jak i o pracownikach czy liderach w organizacji, opublikowane dziś rankingi „Financial Times” są wskazaniem, z oferty których uczelni biznesowych na świecie warto skorzystać. Polskę, ale też region Europy Środkowo-Wschodniej reprezentuje Akademia Leona Koźmińskiego, będąca liderem w rozwoju indywidualnym oraz korporacyjnym na najwyższym poziomie.