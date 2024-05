Noblista prof. Paul Krugman w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika

28 czerwca br. w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) odbędzie się konferencja naukowa – wydarzenie zwieńczające rok akademicki 2023/2024 z udziałem wybitnych naukowców. Podczas konferencji wykład wygłosi prof. Paul Krugman, który jest również tegorocznym laureatem Nagrody Futurist of The Year w kategorii Bankowość przyznawanej w plebiscycie organizowanym przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Prof. Konrad Raczkowski w kwietniu podczas kongresu Futurist of The Year, odbierając nagrodę w imieniu prof. Krugmana, zapowiedział jego osobisty przyjazd do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika już w czerwcu br.

Prof. Krugman wygłosi także wykład specjalny dla studentów SGMK w cyklu wykładów “SGMK – Uniwersytet Przyszłości”.

„SGMK – Uniwersytet Przyszłości” to cykl wykładów specjalnych, które odbywają się w ramach ogólnouczelnianej współpracy Kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Wykłady specjalne dla studentów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika prowadzą gościnnie naukowcy i specjaliści z najlepszych ośrodków naukowych świata.

Dotychczas wykłady specjalne dla studentów i doktorantów SGMK poprowadzili inni laureaci Nagrody Nobla, m.in.: Prof. Didier Queloz profesor fizyki, Prof. Joahim Frank, prof. William E. Moerner a także dr Michael L. Brodie (Uniwersytet Harvarda i M.I.T.), prof. John Tasioulas (Uniwersytet Oksfordzki), prof. Mark Coeckelbergh (Uniwersytet Wiedeński), Jonathan Brill (futurolog), dr. Ousmène Jacques Mandeng (ekspert Accenture i Harvard Review), Gerd Leonhard (futurolog, jeden z najlepszych mówców świata), Thomas Frey (futurolog, w rankingu Google najlepszy futurolog na świecie), czy prof. Peter C. Bishop (Uniwersytet w Houston).