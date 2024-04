Czwartkowy wpis Donalda Tuska na portalu X zareklamował XVI EKG.

„Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy” – napisał premier. Obecna szefowa Komisji Europejskiej i kandydatka EPL na to stanowisko oraz prezes Rady Ministrów wezmą udział w inauguracyjnej debacie pt. „Europa – transformacja dla przyszłości”. Będzie to okazja do podsumowania 20 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

W sumie od 7 do 9 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ponad 1200 prelegentów weźmie udział w aż 180 sesjach poświęconych przemianom społecznym, trendom cywilizacyjnym i wyzwaniom dla europejskich gospodarek. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji kongresu jest „Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości”.

Wśród uczestników nie zabraknie decydentów – będą ministrowie i wiceministrowie polskiego rządu, przedstawiciele instytucji unijnych i władz wielu krajów, nie tylko z Europy. Ale jak zwykle będą przede wszystkim reprezentanci wszystkich środowisk gospodarczych – sektora finansowego, energetyki, przemysłu, transportu, przetwórstwa, rolnictwa. Wśród zaproszonych gości jest też duże grono wybitnych ekspertów.

Tematyka zrównoważonego rozwoju i ekologii będzie się przewijać podczas większości spotkań, ale będzie też miała swoje specjalne miejsce – EEC Green Planet. Imponujące namioty ze zbudowanymi w środku scenami będą połączone tunelami z gmachem MCK, tworząc przejrzystą i zieloną przestrzeń wielofunkcyjną, przeznaczoną na potrzeby konferencji, networkingów, wystaw oraz relaksu.

EKG to również rozstrzygnięcia prestiżowych konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez Granic. ©℗