Do Katowic przyjedzie szeroka reprezentacja środowisk biznesowych i duże grono przedstawicieli polskiego rządu.

– Od 15 lat, oprócz tysięcy przedsiębiorców z Polski i Europy, zapraszamy na EKG także najważniejsze osoby decydujące o polityce gospodarczej i społecznej, ale także o bezpieczeństwie, zarówno w naszym kraju, jak i na całym kontynencie – mówi Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Wyrażam ogromną radość i satysfakcję, że w 2024 r. nasze zaproszenie przyjęli Ursula von der Leyen, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na szefową Komisji Europejskiej, oraz premier polskiego rządu, Donald Tusk – dodaje były szef Parlamentu Europejskiego.

– Kongres zbiega się z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a to doskonała okazja do podsumowań i zaprojektowania przyszłego kształtu współpracy i dyskusji o naszej roli we wspólnocie europejskiej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator kongresu. Podkreśla, że przed nami wyjątkowa edycja, z mocną reprezentacją przedstawicieli instytucji unijnych, polityków zagranicznych i polskich, szefów wiodących firm, ekspertów i naukowców – mówi.

Okazją do podsumowania bilansu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej będzie już sesja inauguracyjna. Zaproszeni goście będą rozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji i nowej architekturze europejskiego bezpieczeństwa.

Od 7 do 9 maja 2024 r. w Między narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaplanowano ponad 180 sesji pod hasłem „Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości”. Szeroko dyskutowane będą najważniejsze kwestie dotyczące europejskiej i światowej gospodarki, przemian społecznych, trendów cywilizacyjnych oraz wyzwań współczesności.

Tradycyjnie w Katowicach pojawi się ogromna grupa przedstawicieli polskiego biznesu – organizacji branżowych reprezentujących rynek finansowy, przemysł, prezesi i członkowie władz setek firm, zarówno wielkich, jak i mniejszych. Będą reprezentowane środowiska samorządowe, naukowe. W gronie uczestników kongresu poza premierem znajdą się również inni przedstawiciele polskiego rządu. Między innymi Marzena Czarnecka, minister przemysłu; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej; Izabela Leszczyna, minister zdrowia; Borys Budka, minister aktywów państwowych; Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Udział w wydarzeniu potwierdziło dotąd wielu znamienitych gości z zagranicy. Są to m.in.: Kadri Simson, komisarz UE ds. energii; Rashed Abdulkarim Al Blooshi, podsekretarz w departamencie rozwoju gospodarczego Abu Zabi; Ewelina Dobrowolska, minister sprawiedliwości Litwy; Tobias Gotthardt, sekretarz stanu bawarskiego ministerstwa gospodarki; Albinas Zananavičius, wiceminister energetyki Litwy, czy Karolis Žemaitis, wiceminister gospodarki i innowacji Litwy. ©℗