Poczta Polska w 2023 r. odnotowała "historyczną" stratę i w związku z tym opracowywany jest plan kompleksowej transformacji - przekazała PAP spółka odnosząc się do zapowiedzi związkowców ws. strajku ostrzegawczego. Dodano, że plan ma być w nadchodzących tygodniach przedłożony radzie nadzorczej.

Poczta Polska w obliczu historycznej straty

Biuro prasowe Poczty Polskiej poinformowało w poniedziałek, że sytuacja Poczty Polskiej jest "niezwykle trudna". Dodano, że wkrótce opublikowane zostaną wyniki finansowe spółki za ubiegły rok, w którym odnotowała ona "największą, historyczną stratę".

Transformacja Poczty Polskiej jako warunek przetrwania na rynku

Jak wynika z przekazanej informacji, priorytetem obecnego zarządu jest przeprowadzenie procesu kompleksowej transformacji, która jest warunkiem dalszego funkcjonowania Poczty Polskiej na rynku.

"Aktualnie przyjęte przez zarząd dokumenty zakładają redukcję etatów poprzez naturalną fluktuację, czyli nieprzedłużanie umów czasowych bądź wygaszanie stanowisk po przejściu pracowników na emeryturę" - poinformowano. Dodano, że plan transformacji zostanie w nadchodzących tygodniach przedłożony radzie nadzorczej. Przewidziano w nim kolejne kroki "służące dopasowaniu profilu działalności do wymagań rynku oraz oczekiwań klientów, jak również – zwiększeniu konkurencyjności zatrudnienia w Poczcie Polskiej".

Cele transformacji: zdobycie przewagi na rynku usług kurierskich i cyfrowych

Operator pocztowy wskazał, że zmiany mają prowadzić do odzyskania przez Pocztę Polską "czołowego miejsca" w segmencie usług kuriersko-paczkowych oraz cyfrowych.

Związek zawodowy domaga się podwyżek i zapowiada strajk ostrzegawczy

W ubiegłym tygodniu Związek Zawodowy Pracowników Poczty (ZZPP) poinformował na swojej stronie, że do 8 maja 2024 r. oczekuje na przedstawienie przez pracodawcę propozycji wzrostu wynagrodzeń w trwających sporach zbiorowych, a równocześnie rozpoczyna przygotowania do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego 16 maja w godz. 8-10. Strajk może zostać odwołany w przypadku przedstawienia przez pracodawcę - do 8 maja - satysfakcjonującej propozycji wzrostu wynagrodzeń - zaznaczył związek.

Zachęca także wszystkich pracowników i wszystkie organizacje związkowe do "aktywnego w nim udziału, jak również włączenia się w przygotowywane akcje informacyjne".

Możliwość zawarcia paktu między związkami a pracodawcą dotyczącego zwolnień grupowych i podwyżek

ZZPP poinformował, że w ubiegłym tygodniu organizacje związkowe spotkały się z pracodawcą w ramach etapu mediacji trwających sporów zbiorowych. Według związku, pracodawca zaproponował zawarcie ze stroną społeczną "swoistego paktu", uzyskania zgody na zwolnienia grupowe w zamian za co część z pozyskanych w tym trybie funduszy przeznaczyć na podwyżki dla pozostałych pracowników.

Podstawowe dane o Poczcie Polskiej jako największym operatorze pocztowym w Polsce

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. (PAP)

gkc/ mick/