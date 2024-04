Implementacja globalnego podatku minimalnego jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Nie da się ukryć, że sam proces wdrożenia pociągnie za sobą tak istotne kwestie jak zachowanie istniejącego systemu ulg i preferencji podatkowych.

Ważne jest więc, by tak zaimplementować nową regulację, by Polska pozostała atrakcyjnym miejsce do inwestowania – powiedział dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH